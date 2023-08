Polițiștii suceveni au deschis un dosar pentru ucidere din culpă în urma unei reclamații făcută de un sucevean de 77 ani cum că soția sa de 78 de ani a murit după o anestezie la Spitalul Județean Suceava prin care era pregătită pentru o operație. Când a ajuns spital femeia acuza puternice dureri abdominale și trebuia operată urgent. Rămâne ca autopsia să lămurească acest caz.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating