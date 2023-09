Pe 3 octombrie, la Palas Congress Hall din Iași, va avea loc IUF – The International University Fair, cel mai important eveniment educațional din Sud-Estul Europei. Reprezentanții universităților din peste 6 țări vor prezenta elevilor de liceu și studenților programele de licență, masterat și facilitățile la care pot avea acces (burse, surse de finanţare, oportunităţi de angajare, consiliere educaţională şi vocaţională).

Universități din țări cu cele mai bune sisteme de educație din lume

Aflat la ediția cu numărul 31, IUF – The International University Fair aduce în Iași reprezentanții universităților și instituțiilor educaționale din Belgia, Elveția, Danemarca, România, Olanda, Germania și Finlanda. Ultimele 3 se află în top 10 țări cu cele mai performante sisteme educaționale la nivel mondial (conform studiului realizat de Study International în iunie 2023).

În Olanda, aflată pe locul 8, universitățile de cercetare sunt în top 250 internațional și oferă peste 2.000 de programe în limba engleză. În plus, studenții au acces la un împrumut guvernamental care acoperă taxa de școlarizare. Germania are una dintre cele mai mari rate de angajabilitate după absolvire din Europa (de aproximativ 92,2%), iar Finlanda se remarcă prin învățământul gratuit, mediul de învățare inovator și programele de tehnologia informației bine dezvoltate.

Informații despre 4.000 de programe de studiu din toate domeniile

Cei care aleg să vină la IUF -The International University Fair pot afla informații despre peste 4.000 de programe de studiu (licenţă, masterat, doctorat) din domenii precum IT, inginerie, management, business, economie, antreprenoriat, marketing, medicină, psihologie, robotică, zoologie, echitație, sport, cinematografie, criminologie, graphic design, fashion design, film, media production, music production.

Consiliere vocationala și educațională gratuită în timpul evenimentului

Pe 3 octombrie, la Palas Congress Hall din Iași, vizitatorii pot primi îndrumare personalizată pentru a descoperi domeniile de studiu și universitățile care se potrivesc cel mai bine cu pasiunile și aspirațiile lor. Consilierii educaționali și consultanții vocaționali le pot oferi tinerilor informații despre proceduri de admitere, surse de finanțare și burse astfel încât aceștia să ia o decizie informată.

YouForum – Conferința care aduce față în față tinerii și cei mai cunoscuți profesioniști din România

Pe lângă discuțiile cu reprezentanții universităților, elevii de liceu și studenții pot participași la Conferința YouForum, unde vor avea ocazia să discute cu peste 10 invitați, profesioniști cu experiență în domeniile în care activează, printre care și Giorgiana Dumitru (Creative Director at Agenția September Media), Șerban Vornicu (Communication & Employer Branding Specialist at Amazon Development Center Romania), Ștefana Șoptelea (Recruiter & People Manager at IntelligentBee), Adrian Munteanu (Trainer & Mindhacker la Mindgrasp).

În această toamnă, IUF – The International University Fair se desfășoară în 3 orașe: București (30 septembrie și 1 octombrie), Iași (3 octombrie) și (Cluj) pe 5 Octombrie.

Înscrierile se pot face pe www.iuf.ro