Pe 23 martie, la Palas Congress Hall din Iași, va avea loc IUF – The International University Fair, cel mai important eveniment educațional din România. Reprezentanții a peste 20 de universități internaționale și naționale vor prezenta participanților programele de studiu și facilitățile de care pot beneficia (burse, surse de finanţare, oportunităţi de angajare, consiliere educaţională şi vocaţională).

Peste 20 de universităţi şi instituţii educaţionale

Aflat la ediția cu numărul 30, IUF – The International University Fair aduce în Iași peste 20 de universități. Vizitatorii vor avea ocazia să afle mai multe informații despre programele de studiu, bursele, sursele de finanțare și oportunitățile pe care le pot accesa în țară sau în străinătate.

IUF – The International University Fair este singurul eveniment din România care reușește să ofere tinerilor oportunitatea să discute direct cu studenți internaționali, reprezentanții instituțiilor educaționale din țara și din Olanda, Germania, Irlanda, Italia sau România.

Informații despre 5.000 de programe de studiu din peste 20 de domenii

Cei care aleg să vină la IUF -The International University Fair pot afla informații despre peste 4.000 de programe de studiu (licenţă, masterat, doctorat) și facilități din domenii precum IT, Inginerie, Management, Business și Economie, Antreprenoriat, Marketing, Medicină sau Psihologie.

Olanda – Principala destinație de studii pentru tinerii români

În anul academic 2021 – 2022, 5.600 de elevi și studenți români au ales programele de studii olandeze, transformând Olanda în destinația preferată de studiu a tinerilor de la noi, conform Nuffic: The Dutch Organisation for Internationalisation in Education.

Principalele motive pentru care aceștia aleg universitățile din Olanda sunt modelul educațional modern, axat pe practică și sistemele de studii aplicate care cresc rata de angajabilitate a absolvenților.

Pe 23 martie, la IUF – The International University Fair, vor fi prezente cele mai importante universități olandeze. Printre acestea se numără și Fontys University of Applied Sciences, care se află în topul celor mai mari universități din Olanda și oferă programe variate de studiu: de la Inginerie Electrică, Marketing, IT și până la Muzică sau Design.

Conferința YouForum – Singurul eveniment dedicat 100% elevilor și studenților

Pe toată durata evenimentului IUF – The International University Fair, tinerii pot participa și la Conferința YouForum, unde vor avea ocazia să discute cu peste 10 invitați, profesioniști cu experiență în domeniile în care activează, printre care și Oana Filip (Communication Specialist & Community Builder), Iulia Ințoc (Marketing Director), Loredana Bertișan Pop (Content & Community Manager)

Ediția cu numărul 30 IUF – The International University Fair aduce 3 evenimente, iar în completarea celui de la Iași, tinerii sunt așteptații în București (18-19 martie) și Timișoara (21 martie).

Înscrierile se pot face pe www.iuf.ro