Pe data de 22 decembrie, Primăria și Consiliul Local Rădăuți organizează activități dedicate Revoluției Române din decembrie, 1989.

Începând cu ora 11.00, în fața Monumentului Eroilor Revoluției de lângă Catedrala Rădăuți, se va desfășura ceremonialul dedicat Zilei Revoluției Române. După slujba religioasă, vor susține alocuțiuni persoane care au participat la revoluție, reprezentanți ai administrației publice locale, ai structurilor MAI, ai partidelor politice precum și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale. La finalul ceremonialului, se vor depune coroane de flori.

De la ora 12:00, în incinta Sălii de Ședințe a Consiliului Local Rădăuți, se va organiza o întâlnire în cadrul căreia se vor evoca evenimentele trăite de participanții la Revoluția din decembrie 1989.

Programul activităților dedicate de Revoluției Române din Decembrie 1989

10:45-11:00 Adunarea participanților la Monumentul Eroilor Revoluției (de lângă Catedrală)

11:00- 12:00 Ceremonial dedicat Zilei Revoluției Române din decembrie 1989

Intonarea imnului de stat

Slujbă religioasă de pomenire a eroilor

Alocuțiuni

Depunere de coroane

12:00- 13:30 Întâlnire în Sala de Ședințe a Consiliului Local cu participanții rădăuțeni la evenimentele din decembrie 1989