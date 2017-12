În acest an în comuna Adâncata au fost realizate investiţii de aproape 4 milioane de lei, se arată într-un bilanţ prezentat de primarul Viorel Cucu. În 2017, a spus edilul, în Adâncata au fost finalizate câteva obiective extrem de importante pentru comunitate precum modernizarea şcolilor cu clasele 1-4 din satele Feteşti şi Călugăreni, modernizarea şi extinderea şcolii cu clasele 5-8 „Ioan Băncescu” din centrul comunei. Viorel Cucu a subliniat că investiţia la şcoala „Ioan Băncescu” s-a ridicat la 1,8 milioane de lei fiind una dintre cele mai importante. „Şcoala va arăta impecabil. Acolo vom face investiţii şi în 2018. Va fi prima prioritate. Vom face împrejmuire, anexe pentru lemne dar şi pentru alte materiale, un teren de sport ultramodern şi un părculeţ pentru copii unde să vină să se recreeze”, a spus Cucu. Primarul a menţionat că şi la şcolile din Feteşti şi Călugăreni vor fi amenajate anul viitor terenuri de sport dar şi spaţii de joacă pentru copii. Viorel Cucu a arătat că tot în 2017 s-a realizat extinderea reţelelor electrice spre satul Feteşti iar până la finalul anului urmează să se finalizeze modernizarea iluminatului public în comună. Investiţia este cifrată la 500.000 de lei şi presupune montarea unui număr de 540 de lămpi tip led. Primarul a precizat că după darea în funcţiune a noului sistem de iluminat cheltuielile vor fi diminuate cu 40%. Politica de investiţii în comuna Adâncata va continua în mod accelerat şi anul viitor. Sunt pregătite la start mai multe proiecte precum construirea unui dispensar uman, a unei grădiniţe, modernizarea a 5 kilometri de drum sau modernizarea Căminului Cultural. Pentru toate aceste proiecte au fost semnate deja contractele de finanţare din fonduri europene. Aşa după cum a declarat primarul, fondurile europene sunt principala sursă de finanţare pentru dezvoltarea comunei Adâncata. „Ceea ce am putut absorbi am absorbit. Din păcate ghidurile solicitantului sunt foarte prost făcute iar Legea achiziţiilor publice este şi mai proastă. Asta ne ţine în loc”, a explicat Cucu. Primarul este hotărât să accelereze investiţiile în următorii ani astfel încât până la finalul mandatului acestea să ajungă la 30 de milioane de lei.