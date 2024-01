Iulian Postelnicu este unul dintre cei mai cunoscuți actori de film, iar acesta a făcut parte din primul sezon Las Fierbinți. Însă din cauza unei greșeli comise, acesta a fost scos din distribuție și a explicat care au fost motivele. Totodată, acesta a recunoscut că dacă ar fi continuat să joace în serial acum era „plin de bani”, notează click.ro.

„Las Fierbinți” este unul dintre cele mai iubite seriale de comedie românești. Telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură cele mai noi episoade, în fiecare sezon. Puțini sunt însă cei care știu că Iulian Postelnicu a fost dat afară din cauza faptului că și-a expus, tranșant, părerea referitoare la calitatea serialului.

„Am fost în primul sezon actor în Las Fierbinți. Am ieșit pentru că nu am știut să fiu suficient de diplomat (râde) și am zis că nu îmi place. Nu îmi plăcea, mi se părea mie că altfel trebuie făcute lucrurile și evident, în momentul în care un coechipier îți spune: «Bă, jucați toți aiurea ».. «Păi nu vrei dumneata să joci la altă echipă?» Lucru care s-a întâmplat. Ulterior am ajuns să scriu acolo, Am avut același tip de experiență, pentru că acum nu mai era actoria, problema era scrisul. Și la fel: «Domne, nu îmi place! Eu scriu mai bine. ». ( Și ai scris mai bine?) Eu așa zic, dar acum nu mai zic (râde). Și iarăși am fost tras așa, rezervă. După care iar am scris. Relația cu Dragoș Buliga e foarte bună, din punctul meu de vedere. (…) (Dacă ai fi rămas în Las Fierbinți? ) Eram plin de bani. Nu mai veneam aici. Eram plecat din țară acum, în vacanță”, a zâmbit actorul, invitat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, potrivit republica.ro.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet, accesând: https://click.ro/primetime/actorul-faimos-care-regreta-ca-nu-mai-joaca-in-2329380.html