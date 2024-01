Puțini își amintesc faptul că Liviu Vârciu și Jojo au trăit o poveste de dragoste pasională la începutul anilor 2000. Dragostea se pare că a fost mare, mai ales că artistul a cerut-o de soție, iar tânăra a acceptat. Ajunseseră chiar și în punctul în care și-au ales nașul de cununie, notează click.ro.

Liviu Vârciu a fost însă trădat în cel mai cumplit mod cu putință, chiar cu puțin timp înainte de nuntă atunci când Jojo l-a înșelat pe artist. Evident, nunta a fost anulată, deși Vârciu a iubit-o mult pe Jojo. Puțini știu că dacă nu s-ar fi despărțit, astăzi celor doi le-ar fi fost naș, nimeni altul decât Horia Brenciu!

„Trebuia să mă căsătoresc cu Jojo şi să ne cunune Horia Brenciu. În 2000, am cerut-o de soţie. Ne stătea bine împreună şi am iubit-o foarte mult. Am aflat că m-a înșelat și nu am putut trece peste asta. Eu am ţinut la ea mai mult decât ar fi trebuit!”, a mărturisit Liviu Vârciu, în urmă cu ceva timp, scrie wowbiz, potrivit sursei citate.

Acum fiecare este la casa sa, bine și fericit!

Sursa foto: Facebook

