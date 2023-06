Stilista Adina Buzatu le-a dat o replică pe măsură celor care au acuzat-o că ar fi uitat de comemorarea bunului prieten Stephan Pelger. Oana Roman a fost cea care le-a adresat cuvinte grele așa-zișilor „prieteni” ai regretatului designer, care nu au venit să-i aducă acestuia o floare la comemorarea de joi, 15 iunie 2023, de la Cimitirul Evanghelic, potrivit click.ro.

Stilista Adina Buzatu, care nu s-a numărat printre cei prezenți la comemorarea lui Stephan Pelger, a recționat dur la cuvintele acuzatoare ale fiicei lui Petre Roman, de pe pagina ei de socializare. „După tragedia prietenului Steph s-a activat brusc un cor al îngrijoraților de serviciu. Era inevitabil. Mereu se întâmplă așa. Oamenii ăștia vin să reproșeze celor apropiați că n-au făcut destul pentru a evita deznodământul groaznic. Într-un moment dificil, dureros, de reculegere, te trezești cu această armată de sectoriști ai moralității, de milițieni ai idealurilor înalte și nobile.(…) Nu putem cântări cantitatea de afecțiune, grijă omenească sau pioșenie așa cum cântărim un kil de brânză la piață”, a scris Adina Buzatu pe o rețea de socializare.

„Îmi etalez «performanțele»de grijă, afecțiune, omenie așa cum îți prezinți bijuteriile, rochiile sau mașinile?! Nu o să fac asta. O să-l rog pe dragul meu Steph, și pe Dumnezeu, să mă ierte dacă puteam face mai mult și nu am știut cum. Dumnezeu să-l odihnească! Acum sunt la un târg de modă la Florența, un eveniment programat de două ori pe an. Datoria pe care o am față de angajații mei, de familie și față de mulți alții mă face să nu pot lipsi de la acest târg unde am avut zeci de întâlniri de afaceri bătute în cuie de luni de zile. De asta nu am putut lua parte la funerariile prietenului meu!”, a mai scris stilista, în replică, pe contul ei de Instagram, sub fotografia cu regretatul designer, conform sursei citate.

