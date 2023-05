Adina Postelnicu (44 de ani), sexy blondina de la trupa Heaven, a lăsat pe toată lumea cu gura căscată, atunci când a declarat, pentru Click!, că este dispusă să accepte ca Glance, partenerul ei, musulman, să-i mai aducă acasă încă trei femei. Artista susține că le-ar ține pe post de …menajere!

Între Adina și Glance este o diferență de vârstă de 10 ani, dar solista spune că rapper-ul este un tată perfect pentru micuța lor. Au o relație de peste 10 ani și, deși nu au făcut nunta, Adina și Glance, formează o familie în adevăratul sens al cuvântului. Adina se consideră prima nevastă a rapper-ului de origine arabă, care are voie, conform religiei musulmane, la nu mai puțin de patru neveste.

„Dacă vrea una cu sânii mari, poate să-și aducă că el are voie patru neveste că e musulman! Eu sunt de acord că tot am nevoie de o menajeră, mai am nevoie și de un baby-sitter. Următoarele trei neveste pe care poate să și le ia, mă vor scuti să plătesc alți bani pentru doamnele care vin să mă ajute la curățenie, la una alta. Pentru că, nu uitați că, prima nevastă, la arabi, e prima! Le comandă pe celelalte, dacă nu știați! Deci, clar nu sunt împotrivă, să și le ia pe alea cu sânii foarte mari!” , a declarat solista, pentru Click!

