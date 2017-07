Adrian Chiruţ, antrenorul principal al echipei CSU Suceava, la fel ca şi colegul său de pe banca tehnică, Iulian Andrei, sunt produse 100% ale handbalului sucevean. La capătul carierei de jucător, cei doi au avut şansa de a deveni antrenori la formaţia care i-a propulsat în handbalul MARE. Cei doi au fost sezonul trecut cei mai tineri antrenori din Liga Naţională.

Adi, cum a fost sezonul recent încheiat cu titlul de campioană europeană universitară?

Anul competiţional recent încheiat a fost unul de excepţie pentru mine şi pentru colegul meu Iulian Andrei. Ne-am atins obiectivul propus în Liga Naţională şi cireaşa de pe tort a fost titlul de campioană europeană universitară.

Cum a fost trecerea de pe teren pe banca tehnică?

Este extrem de dificil de stat pe margine şi de aceea, recomand cu căldură jucătorilor să încerce să-şi lungească şederea pe teren. Emoţiile ca antrenor sunt colosale şi tot timpul îţi vine să intri în joc. Pe de altă parte, trebuie să existe nişte limite între antrenor şi elevii tăi, chit că o parte dintre ei şi-au fost şi colegi.

Cum te-ai descurcat cu grupul jucători de la CSU Suceava?

Am avut şansa să găsesc la noi un lot deosebit. M-am înţeles excelent cu jucătorii şi am stabilit nişte reguli foarte clare. Când muncim şi ne concentrăm pe meci este o chestie, când ne relaxăm este cu totul alt lucru. Este complicat să găseşti cuvintele potrivite pentru fiecare, dar cred că ne-am descurcat.

Care a fost meciul din Liga Naţională la care ai avut cele mai mari emoţii?

Sincer să fiu nu ştiu pentru că noi am jucat toate partidele la victorie. A fost un sezon greu şi mă bucur că ne-am îndeplinit obiectivul propus. Sper ca şi în acest campionat să ne descurcăm la fel de bine.

Aveţi un program infernal de început de campionat, cum ţi se pare acest lucru?

Cei care cunosc handbalul şi-au dat seama că primele şase etape sunt de foc. Totuşi, noi formăm o echipă de luptători care joacă până la capăt şi surpriza poate apărea de unde nimeni nu se aşteaptă.

A fost vreun moment în sezonul precedent în care ai fi vrut să intri pe teren?

Gustul, dacă se poate spune aşa, a venit la Campionatul Universitar, dar, aşa cum am convenit cu colegul meu Iulică, ne-am oprit acolo unde a trebuit.

Apropo, cum a fost la Europenele Universitare din Spania?

A fost extraordinar. Chiar dacă au fost prezente echipe universitare, calitatea meciurilor a fost una foarte ridicată. Deşi am pornit cu ultima şansă practic, după eşecul din prima dispută cu cei din Duisburg, ne-am văzut de treabă şi încetişor am ajuns până la faza în care am simţit medaliile de aur la gât. Trebuie de menţionat faptul că acest titlu european a fost o încununare a eforturilor noastre de ani buni şi a recompensare a încrederii şi a investiţiilor făcute în noi de-a lungul anilor de toţi sucevenii. Faptul că în timp, Primăria şi Consiliul Local şi Universitatea „Ştefan cel Mare” ne-au susţinut a contat foarte mult.

Revenind din atmosfera înaltă cu picioarele pe pământ, cât durează perioada de transferuri şi dacă CSU Suceava mai aşteaptă întăriri?

Deocamdată am reuşit doar trei achiziţii, dar mai prospectăm terenul în limita posibilităţilor pe care le avem în acest moment.