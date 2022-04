Regizorul și actorul rădăuțean Adrian Țofei (cunoscut pentru filmul „Be My Cat: A Film for Anne” din 2015) a finalizat filmările la cel de-al doilea lung-metraj al său, filmul apocaliptic „We Put the World to Sleep”. Produs în mod independent pe parcursul a 7 ani de zile, We Put the World to Sleep a fost filmat în 13 orașe și sate din România, Turcia și Ucraina (înainte de invazia rusă), inclusiv Rădăuți, Sucevița, Gura Humorului, Cernăuți, Cluj-Napoca, București și Izmir.

Adrian Țofei a improvizat parțial filmul pe care l-a descris pe platformele de socializare ca fiind „cel mai dificil și ambițios proiect la care a lucrat vreodată”. Avându-i în distribuție pe Adrian Țofei și actrițele Duru Yücel-Țofei (partenera lui Adrian pe ecran și în afara ecranului), Erisse Peterson, Andreea Enciu și Danha Yunes, filmul este despre un cuplu (jucat de Adrian și Duru) care se pierde în personajele jucate într-un film apocaliptic fictiv și pornește într-o misiune de a sfârși lumea în mod real.

Multiplele niveluri meta de „film-în-film”, combinate cu o abordare screenlife (evenimentele se desfășoară pe ecranul unui calculator), estompează linia dintre ceea ce este real și ceea ce e fictiv, rezultând un film psihologic provocator despre care Adrian speră că va depăși cu mult primul său film, Be My Cat: A Film for Anne, numit ”revoluționar și periculos” de către criticii americani.

Premiera va avea loc în festivaluri de îndată ce post-producția (montajul) este finalizată, iar un prim trailer va fi lansat chiar mai curând.