Tendintele modei vestimentare sunt efemere dar tind sa se reflecte in amenajarile interioare. Casele, la fel ca si hainele, sunt o expresie a sinelui, a creativitatii si a individualitatii si, deseori, preferintele pentru moda se reflecta in alegerile designului de interior. Culorile si modelele care apar pe podiumurile caselor mari de moda isi fac loc si in viata noastra, regasindu-se ca tendinte in amenajarile interioare.

Manecile cu baloane voluminoase pe care le admiram la o rochie se pot reproduce in draperii bogate, iar bijuteriile statement devin in candelabre complicate pentru living room.

Potrivit Trendyland.ro moda si designul interior sunt interconectate la diverse niveluri, ambele lucrand cu aceleasi elemente: materiale, culori, textura, imprimeuri, modele si forme. De asemenea, amandoua sunt influentate de cultura si evenimentele sociale.

Brandurile mari de moda precum Gucci, Armani sau Jean Paul Gaultier au lansat tendinte in moda care se regasesc deseori in amenajarile interioare moderne.

Printuri si tapiterii fanteziste

Modelele si printurile sunt o modalitate de a atrage atentia si de a ramane in tendite mai mult timp. Deseori, cand selectam tapiteriile sau tapetul pentru un proiect de design interior alegem din modele si nuante inspirate din moda.

De exemplu, modelul in carouri alb-negru al taburetelor la moda este inspirat dintr-o rochie Alexander Mcqueen. Pentru ca are un aspect curat si atractiv, confera o anumita eleganta mobilierului de lux realizat la comanda si ofera un element decorativ revigorant intr-un design interior formal.

Culori uimitoare care confera amenajarilor interioare un element pop-out

In jurul nostru sunt multe culori iar energia lor aproape o putem simti. Anumite nuante, insa, combinate cu alte culori creaza un aspect nou si revigorant care nu poate trece neobservat. JW Anderson a folosit culori de acest gen intr-o creatie vestimentara care a avut succes pe podiumul de moda si ofera un adevarat element pop-out. Aceleasi nuante stralucitoare se regasesc in prezent in diverse piese de mobilier de lux.

Curbe care atrag atentia

Cand vine vorba de inspiratie, bijuteriile, arhitectura si designul interior se alimenteaza reciproc. Indiferent daca este vorba despre ornamentele traditionale vechi sau modelele geometrice minimaliste si curbele moi ale designului de interior modern, este evident ca exista o legatura intre ele. Ca exemplu iti sugeram sa observi si tu asemanarea dintre formele curbe ale bijuteriilor Bea Bongiasca si cele ale corpurilor de iluminat moderne.

Glamourul transparentei delicate

Pur si simplu, este intrigant si bizar modul in care influentele caselor mari de moda intra in subconstient pentru a iesi la suprafata atunci cand designerii de interior se apuca de un proiect nou. Rochia lunga Ralph and Russo care are o tesatura diafana si o croiala rafinata, este o piesa delicata care evoca un glamour de basm.

In paralel, poti vedea proiecte de amenajari interioare in care exista aproape aceeasi senzualitate si romantism, acestea fiind asociate cu suprafete translucide si lucioase atemporale si, totodata, fermecatoare.

Sticla, oglinzile si suprafetele lucioase din marmura luxoasa emana acelasi rafinament si romantism ca si o rochie diafana, facandu-te sa te simti ca si cum ai pluti printre nori.

Inspiratia din natura

Daca ar fi sa mentionam o sursa de inspiratie suprema pentru toti designerii, indiferent daca este vorba despre vestimentatie sau amenajari interioare, aceasta ar fi natura. Chiar daca este dificil de stabilita care sector este sursa de inspiratie, niciodata nu putem trece cu vederea decoratiile dragute de interior si nici accesoriile vestimentare inspirate din natura.