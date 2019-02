Agenții economici din municipiul Suceava au stabilit să se asocieze pentru pregătirea strategiei privind învățământul dual şi promovarea acestei forme de învățământ. Hotărârea a fost luată în uma întâlnirii pe care reprezentanții agenților economici au avut-o miercuri la sediul Primăriei Suceava cu primarul Ion Lungu și cu reprezentanții colegiilor tehnice din învățământ în vederea pregătirii planului de învățământ dual pentru anul 2020 – 2021.

”O parte dintre ei au semnat deja parteneriate pentru învățământul dual şi vor să califice forță de muncă prin această formă de învățământ. S-a stabilit să se facă o asociere a agenților economici pentru pregătirea strategiei privind învățământul dual în orașul nostru şi promovarea acestei forme de învățământ. De asemenea, s-a convenit, să ne adresăm la Ministerul Educației Naționale şi la Ministerul Muncii şi Justiției Sociale pentru completarea nomenclatorului de meserii care sunt solicitate de agenții economici, dar care astăzi nu sunt clasificate”, a declarat Lungu.

El a spus că Primăria va sprijini învățământul dual pentru a asigura forță de muncă calificată în Municipiul Suceava. Următoarea întâlnire pe aceasta temă va avea loc pe 29 martie 2019.