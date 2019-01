În toamnă, la nivelul Sucevei se vor înființa încă șapte clase de învățământ profesional dual. Primarul Ion Lungu a spus că noile clase vor funcționa la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” și la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, în parteneriat cu firmele „Betty Ice”, Trutzi” și „Conbucovina”. El a precizat că alte câteva clase de învățământ dual există la colegiile „Petru Mușat” și „Alexandru Ioan Cuza”. Primarul Lungu consideră benefică introducerea învățământului profesional dual. El este de părere că numai astfel se poate forma forță de muncă bine pregătită și poate fi acoperit deficitul de pe piață.

