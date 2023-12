La data de 24 decembrie ora 02.01, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, în timp ce executau serviciul de control şi supraveghere a traficului rutier pe raza orașului Gura Humorului, fiind angrenaţi într-o acţiune pentru depistarea conducătorilor auto care se află sub influenţa băuturilor alcoolice, au oprit pentru verificări autoturismul condus de către un tânăr de 24 ani, din comuna Cacica. Deoarece conducătorul auto emana miros de băuturi alcoolice s-a procedat la testarea sa cu aparatul etilometru, iar rezultatul a fost de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, s-a procedat la testarea cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind negativ. S-a întocmit dosar penal sub privind infracțiunea de „conducere sub influența alcoolului”.