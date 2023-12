La data de 24 decembrie ora 02.45, o patrulă din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Birou Ordine Publica a oprit pentru control pe strada Scurtă din Municipiul Suceava, autoturismul la volanul căruia se afla un bărbat de 35 ani din Pătrăuţi. Întrucât șoferul emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultând o alcoolemie de 0.59 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la UPU Suceava pentru a i se preleva probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal sub privind infracțiunea de „conducere sub influența alcoolului”.