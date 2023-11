Starul din „Scarface” este obligat să îi plătească iubitei sale, lunar, peste 30.000 de dolari, pensie alimentară, potrivit unor documente pe care publicația Page Six. Renumitul actor are cel de-al patrulea copil cu Noor Alfallah și, în ciuda faptului că încă formează un cuplu, el a cerut custodia celui mic în luna septembrie a acestui an, fără a se cunoaște încă motivul pentru care a recurs la acest gest, notează click.ro.

Sumele pe care Al Pacino le va plăti nu sunt deloc unele mici, căci un judecător din Los Angeles a decis ca cei doi să aibă custodie legală comună, iar producătorul Sony va avea custodia fizică Principală. S-a decis, potrivit sursei citate, ca Al Pacino să plătească un avans de 110.000 de dolari fostei iubite, înainte de a efectua plățile lunare. De asemenea, încă 13.000 de dolari vor fi plătiți pentru o asistentă de noapte și acoperirea altor facturi medicale, dar și asigurarea de sănătate.

Mai mult decât atât, Al Pacino va fi nevoi să investească și în educația fiului său cel mic, astfel că va face un depozit anula în valoare de 15.000 de dolari.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/al-pacino-obligat-de-judecatori-sa-i-plateasca-2313409.html