Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat că instituția pe care o conduce lucrează la strategii de accesibilitate a județului Suceava la viitoarea rețea de autostrăzi pentru a-l facem mult mai atractiv în viitor. El a arătat că în prezent se lucrează pe tronsonul Stroiești-Vâlcele-Costâna, drum care leagă, pe scurtături, zona Stroiești-Ilișești-Bălăceana de Dărmănești și de viitoarea Autostrada A7. ”Vremea favorabilă permite firmelor care lucrează pe drumurile județene să facă progrese în această perioadă. Aș dori să evidențiez lucrările care avansează pe tronsonul Stroiești-Vâlcele-Costâna, unde s-a turnat asfalt pe mai bine de jumătate de drum, mai exact între Costâna și Vâlcele, iar în momentul de față se toarnă asfalt între Vâlcele și Stroiești. Acest drum județean este unul dintre puținele drumuri din județul Suceava care nu erau asfaltate. Este drumul care leagă, pe scurtături, zona Stroiești-Ilișești-Bălăceana de Dărmănești și de viitoarea Autostrada A7. Se execută lucrări de lărgire a patului drumului, se toarnă casete pentru colectarea apelor pluviale și se construiesc sau se consolidează poduri și podețe. Este tronsonul care face legătura între DN17 și DN2 prin 14,5 km de drum modernizat”, a explicat Flutur. Consiliul Județean Suceava, a subliniat Flutur, are mai multe tronsoane de drum modernizate sau în curs de modernizare care fac legături către cele două autostrăzi, Autostrada Moldovei, A7, și Autostrada Unirii, A8.

”Așa cum în acest an am finalizat drumul Fălticeni-Hârtop-Vulturești-Liteni, care duce spre Autostrada A7, am finalizat drumul județean Vicovu de Sus-Bilca-Frătăuții Noi-Mușenița-Siret, care duce tot spre A7, am început modernizarea drumului Satu Mare-Grănicești, care duce spre A7, și se lucrează intens la Drumul Axial Suceava-Dolhasca, drum care, de asemenea, face legătura cu Autostrada A7 în mai multe locuri. Dacă vorbim de drumuri județene care duc spre Autostrada A8, aș aminti doar patru dintre acestea, care au fost modernizate sau sunt în curs de modernizare. Este vorba despre drumul Boroaia-Giulești-Timișești, care duce spre Autostrada A8 la Cristești, județul Iași, de drumul care leagă Mălini de Borca și Poiana Largului, care duce spre A8 în județul Neamț, de drumul Frasin-Stulpicani-Holda, care, prin orașul Broșteni, duce spre A8, apoi drumul Vatra Dornei-Panaci spre Bilbor și Toplița, care duce tot spre A8, la care am putea adăuga drumul Câmpulung Moldovenesc-Rarău, care coboară pe Valea Bistriței și care duce, de asemenea, spre A8. După cum se poate observa, lucrăm în baza unei strategii de accesibilitate a județului Suceava la viitoarea rețea de autostrăzi, și asta face ca accesul județului Suceava să fie mult mai bun pentru viitor. Avem șansa ca din oricare punct al județului să poți ajunge în timp scurt la o autostradă”, a declarat Gheorghe Flutur.