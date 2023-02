Un nou sezon al seriei documentare de investigație, Ilegal cu Mariana van Zeller, debutează la National Geographic, joi, 23 februarie de la 22:00. Jurnalista Mariana van Zeller, câștigătoare a premiilor Peabody și duPont, dezvăluie cum acționează cele mai periculoase piețe negre de pe planetă. Noi episoade vor avea premiera în fiecare joi de la 22:00.

De-a lungul anilor, Mariana și-a făcut o misiune de viață din explorarea mecanismelor interne ale celor mai periculoase și ilegitime piețe ale lumii interlope globale. În fiecare episod din cel de-al treilea sezon se va infiltra într-o rețea de trafic diferită pentru a investiga motivele din spatele traficului de organe, a piraților cibernetici, bandelor criminale, cluburilor de luptă sau contrabandei de petrol. Jurnalista se întâlnește atât cu traficanții, cât și cu victimele, pentru a înțelege mai bine mecanismele interne ale economiei subterane globale de trilioane de dolari.

„Aproape jumătate din economia mondială este dominată de piețele negre și gri. Această economie subterană are influență asupra fiecăruia dintre noi. Și totuși, știm foarte puțin despre această latură întunecată și secretă a lumii”, spune Mariana. „Cu ILEGAL, încercăm să schimbăm acest lucru. Iar în acest sezon, poveștile și problemele pe care le investigăm se simt chiar mai relevante și mai urgente ca niciodată”.

În acest sezon, investigațiile Marianei sunt influențate mai mult ca niciodată de peisajul politic, economic și social global, în timp ce Mariana călătorește în Ucraina, unde războiul cu Rusia a bulversat industria maternității de substituție; se implică într-un cerc de escroci de criptomonede, chiar în pragul prăbușirii industriei; și expune modul în care armele fantomă tipărite 3D ajung în mâini periculoase. Beneficiind de accesul în interior, marcă înregistrată a seriei de la National Geographic, investigațiile o poartă pe Mariana mii de kilometri pe tot globul, din Nigeria până în Thailanda, aducând-o în cele din urmă mai aproape ca niciodată de casă.

Alte subiecte abordate în cadrul seriei:

Pirați cibernetici

Infracțiunile cibernetice, cum ar fi escrocheriile cu carduri de credit, furtul de identitate și ransomware, reprezintă piețele negre cu cea mai rapidă creștere din Statele Unite, ceea ce face ca datele să devină o marfă mai valoroasă decât aurul, armele și drogurile. Mariana are misiunea de a înțelege modul în care informațiile noastre personale și financiare sunt furate, vândute și distribuite de o rețea obscură de hackeri și hoți, expunând o rețea de proporții globale.

MDMA

Un mesaj alarmant de la școala generală a fiului ei despre MDMA o determină pe Mariana să investigheze. Ea urmărește lanțul de aprovizionare al „drogului dragostei” din cluburile din Los Angeles până la epicentrul său înfloritor din Olanda, unde o lume interlopă infestată de mafie a ucis recent un jurnalist cunoscut. Este posibil ca consumul de MDMA în SUA să contribuie la transformarea Olandei într-un narco-stat?

Trafic de organe

În întreaga lume, sute de oameni mor în fiecare zi din cauza lipsei de organe disponibile. Acest fapt a alimentat o lume interlopă și dubioasă a turismului de transplant, un comerț care pune în legătură pacienți disperați din cele mai bogate țări ale lumii cu donatori disperați care se confruntă cu propriile lor realități brutale. Este un comerț global în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari. Dar cum funcționează mai exact?

LSD

LSD revine în actualitate datorită credinței tot mai mari în puterea sa de vindecare. Terapia clandestină este în plină expansiune, drogul fiind folosit pentru a trata abuzurile, depresiile și traumele de tot felul. Și totuși, LSD rămâne 100% ilegal, motiv pentru o serie de chimiști responsabili de aprovizionarea lumii rămâne un secret foarte bine păzit. Mariana are misiunea de a găsi unul și de a înțelege secretele pe care aceștia le păstrează.

Arme fantomă

Armele fantomă devin rapid arma preferată de organizațiile criminale din întreaga țară. Construite din kituri pe care oricine le poate cumpăra online fără o verificare a antecedentelor, aceste pistoale fantomă nu au numere de serie, astfel încât nu pot fi urmărite. Mariana se află într-o misiune urgentă de a expune modul în care o industrie în mare parte nereglementată a înflorit într-o piață neagră care direcționează armele către niște mâini foarte periculoase.

Contrabanda cu petrol

Mariana pornește într-o călătorie de 5.000 de kilometri, din Africa până în Orientul Mijlociu, pentru a descoperi modul în care petrolul de pe piața neagră alimentează grupurile teroriste din întreaga lume. Investigația ei descoperă cum acest „aur negru” este furat, contrabandat și ajunge în mâinile celor mai periculoși dușmani ai Americii.

Black market babies

Ucraina a fost epicentrul afacerii globale de miliarde de dolari cu mame surogat, până când războiul cu Rusia a dat peste cap această industrie controversată. Acum, în condițiile în care cererea de mame surogat este în continuare în creștere, alte țări intervin pentru a umple golul. Dar acest lucru nu este neapărat un lucru bun. În acest episod, Mariana investighează modul în care visul de a întemeia o familie alimentează o piață neagră a bebelușilor pe bani.

Bande criminale

Infracțiunile care implică violența cresc în Los Angeles la niveluri nemaiîntâlnite în ultimii 30 de ani. Pentru a încerca să înțeleagă realitățile și rivalitățile care alimentează această tendință macabră, Mariana se infiltrează în două dintre cele mai cunoscute bande de stradă din America – Bloods și Crips. În mod surprinzător, călătoria ei o va duce din unele dintre cele mai dure cartiere din Los Angeles până în micuța țară din America Centrală, Belize.

Crypto Scams

Criptomonedele au devenit mainstream și au făcut miliardari în întreaga lume, dar această febră a îmbogățirii rapide, combinată cu lipsa de supraveghere și reglementare guvernamentală, a creat oportunitatea perfectă pentru escroci. În acest episod, Mariana se alătură unei echipe de escroci de tip „rug pull” de cripto-monede, care îi arată cum fac milioane de dolari în doar câteva săptămâni.

Cluburi de luptă

Mariana investighează popularitatea tot mai mare a luptelor cu pumnii goi. Într-o călătorie care o va purta din Mecca Thailandei și până la luptele clandestine din Statele Unite, Mariana explorează atracția acestor lupte violente și sângeroase și modul în care acestea alimentează un efort mai mare de a aduce luptele cu pumnii goi în rândul publicului larg.

ILEGAL CU MARIANA VAN ZELLER a fost nominalizat la cinci premii Emmy la categoria știri și documentare. Serialul a primit o nominalizare la Critics Choice Real TV Award pentru cel mai bun show de crimă/justiție pentru doi ani consecutivi în 2021 și 2022. Serialul a fost câștigător al Premiului Gracie 2021 pentru Cel mai bun reporter/corespondent – Mariana van Zeller.

ILEGAL CU MARIANA VAN ZELLER este produs pentru National Geographic de Muck Media. Din partea Muck Media, producători executivi sunt Mariana van Zeller, Darren Foster și Jeff Plunkett, care este totodată și showrunner. Din partea National Geographic, Bengt Anderson și Sean D. Johnson sunt producători executivi.

Despre National Geographic Partners

National Geographic Partners LLC (NGP), companie joint-venture dintre Disney și National Geographic Society, își propune să ofere publicului din întreaga lume conținut premium din domeniile știință, aventură și explorare, prin intermediul unui portofoliu inegalabil de instrumente media. NGP combină canalele de televiziune National Geographic (National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Nat Geo People, Nat Geo Mundo) prezente la nivel global cu instrumentele media și cele destinate consumatorilor ale National Geographic: revistele National Geographic, studiourile National Geographic, platformele digitale și social media, cărți, hărți, media pentru copii, activități auxiliare ce includ călătorii, experiențe și evenimente, vânzări, licențe și activități e-commerce. Extinderea cunoașterii și înțelegerii lumii au reprezentat obiectivul central al National Geographic timp de 132 de ani, iar acum se dedică aprofundării, depășirii frontierelor, și explorării mai departe, fiind prezenți în 172 de țări, în 43 de limbi, în fiecare lună. NGP alocă 27% din câștigurile sale societății nonprofit National Geographic pentru a finanța proiecte de știință, explorare, conservare și educației. Pentru mai multe informații, puteți vizita www.natgeotv.com sau www.nationalgrographic.com.

Despre Muck Media

ILEGAL CU MARIANA VAN ZELLER este produsă de compania de producție a Marianei, Muck Media, câștigătoare a unui premiu Emmy. Muck Media produce, de asemenea, Science Fair, The Series pentru National Geographic/Disney+, bazat pe documentarul Science Fair, favorit al Festivalului Sundance. Printre diversele producții ale Muck se numără documentarele aclamate de critici American Pain (CNN Films/HBOMax), Mucho Mucho Amor (Netflix) și documentarul de animație de scurt metraj The Originals. La începutul acestui an, Muck a lansat și serialul Menudo: Forever Young (Forever Young) (HBOMax) și a intrat în faza de dezvoltare a primului său proiect cu scenariu, El Fixer.