Odată cu anunțul făcut de Gabriel Resources privind faptul că va solicita despăgubiri de 4,4 miliarde USD, Alburnus Maior, un potențial amicus curiae în acest proces de arbitraj[1], intenționează să depună contribuția sa la Tribunalul ICSID cel târziu până în septembrie 2018. Această contribuție va prezenta în detaliu aspectele problematice și alte informații importante care au fost trecute cu vederea de părțile în proces.

Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) este deținută în procent de 80% de Gabriel Resources (TSX:GBU), iar restul de acțiuni sunt deținute de Guvernul României. Pentru realizarea acestei mine de aur, cea mai mare din Europa, acționarii aveau în plan strămutarea populaţiei din Roșia Montană. Încă de la început acest proiect a fost marcat de corupție, probleme operaţionale și o opoziţie vehementă. Începând cu 2007 propunerea de proiect a fost blocată de sentințe judecătorești ca urmare a acțiunilor inițiate de ONG-uri din România, printre care și Alburnus Maior, o asociație a proprietarilor din Roșia Montană. Ca urmare, în 2013 guvernul a încercat să adopte o lege pentru avansarea accelerată a proiectului minier, în interes naţional. Această încercare ce sfida legea, precum și ameninţarea din partea Gabriel Resources de a solicita despăgubiri în cazul în care proiectul minier nu ar fi fost aprobat, a scos în stradă sute de mii de oameni în România și în străinătate, până când guvernul a dat înapoi după câteva luni.

La puțin timp după inițierea procesului de arbitraj, sau ISDS, în 2015, Alburnus Maior, Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu (CIDRM) și Greenpeace România au luat legătura cu Tribunalul ICSID, prin intermediul echipei lor de avocați, pentru a solicita acces la informații în calitate de potențiali amici curiae.[2] Tribunalul a răspuns prin transmiterea câtorva documente, inclusiv un program etapizat care permite ONG-urilor să-și depună contribuțiile până în septembrie 2018. Decizia de admitere a persoanelor interesate în calitate de amici este de competența Tribunalului și probabil că va fi luată numai după depunerea contribuțiilor respective.

„Este un proverb român care spune așa: nu e prost cine cere, e prost cine dă. Gabriel n-are decât să ceară, dar guvernul român, dacă este hotărât, are toate argumentele să apere cu succes România. După ce Gabriel a confirmat astăzi că solicită despăgubiri în valoare de 4,4 miliarde USD, acest proces reprezintă o problemă la nivel de țară. Din banii contribuabililor ar urma să se plătească despăgubirile. Împreună trebuie să ne asigurăm că guvernul este hotărât să câștige, pentru că acum nu pare să fie deloc așa”, afirmă Eugen David, președintele Alburnus Maior.

“În câteva zile vom lansa o secțiune specială pe pagina www.rosiamontana.org cu informații, știri la zi și chemări la acțiune. Sperăm că oamenii se vor înregistra și vor acționa, pentru că sunt multe lucruri pe care le putem facem acum pentru a pune presiune pe guvern să clarifice acest proces și rolul său, în scopul de a câștiga. Am mai făcut asta și putem s-o facem și acum,” afirmă Roxana Pencea Brădățan din partea Campaniei Salvați Roșia Montană!.

[1]

[1] Gabriel Resources Ltd. and Gabriel Resources (Jersey) v. Romania (ICSID Case No. ARB/15/31) la https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/15/31

[2]

[2] Având în vedere că în procesele ISDS nu sunt admise terțe părți, un amicus curiae (literal, prieten al curții, plural, amici curiae) este o persoană care nu este parte în proces dar care oferă informații ce influențează procesul, implicarea sa nefiind însă solicitată de niciuna dintre părți. Aceasta reprezintă o modalitate de a lua în considerare anumite aspecte problematice care ar putea fi trecute cu vederea de părțile direct implicate în proces.