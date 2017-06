Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru, au organizat, joi și vineri (29-30 iunie 2017), la Sala Unirii din Alba Iulia, şedința Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020 (CMPOR).

Simplificarea procedurilor de lucru în vederea accelerării procesului de contractare, pentru o implementare cât mai eficientă a programului și susținerea proiectelor beneficiarilor, au constituit obiectivul întâlnirii celor peste 100 de participanți.

Totodată, a fost analizat stadiul implementării POR 2014 – 2020 pe fiecare axă prioritară (apelurile de proiecte lansate, proiectele depuse, numărul proiectelor aprobate și contractate, problemele întâmpinate, ţintele de absorbţie, măsurile de simplificare și un plan de acţiune pentru implementarea cât mai eficientă a proiectelor) și a fost aprobat Planul Multianual de Evaluare a POR 2014-2020 .

Membrii CMPOR au aprobat criteriile de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară pe 12 priorități de investiții ale Programului Operațional Regional, aplicabile celor 8 regiuni ale României și zonei Delta Dunării.

”Este imposibil să nu fiți impresionați când vizitați Alba Iulia. Orașul este, în sine, dovada vie că fondurile europene pot face diferența. De-a lungul anilor, Alba Iulia a reușit să urmeze o strategie clară de dezvoltare, care a permis nu numai renovarea patrimoniului cultural excepțional și atragerea turiștilor români și străini, ci și ca orașul să se poată remarca în calitate de oraș cu adevărat inteligent, cu transport modern și cu o reală implicare a cetățenilor. Comisia Europeană este foarte mulțumită de aceste rezultate și speră că multe municipalități din România vor urma o astfel de cale.

La ultimul Comitet de Monitorizare, din noiembrie, absorbția a fost zero și nu au existat contracte semnate. Astăzi am văzut o imagine complet diferită, cu mai mult de 365 milioane de fonduri UE contractate și o perspectivă care să ajungă la peste 500 de milioane în această vară. Am văzut că unele domenii progresează foarte bine, precum investițiile în IMM-uri și microîntreprinderi. Altele rămân în urmă, iar autoritățile române trebuie să ia măsuri pentru a asigura utilizarea tuturor fondurilor, inclusiv prin acordarea unui sprijin mai mare beneficiarilor. Totuși, sunt motive obiective care ne fac să credem că resursele financiare europene care sprijină dezvoltarea României vor ajunge în curând la beneficiari, iar investițiile vor fi vizibile pe teren”, a declarat domnul Carsten Rasmussen, șeful unității pentru România din cadrul Directoratului General (DG) Regio, al Comisiei Europene.

Cu acest prilej, au avut loc vizite la proiectele REGIO implementate de autoritățile din județul Alba, în perioada 2007-2013 și la cele care sunt în implementare în perioada 2014-2020.

Proiectele din Alba Iulia (modernizarea celor trei căi de acces principale și a 24 de străzi din zona centrală, prin investiții de circa 23 milioane euro, repunerea în valoare a Cetății Vauban, cu mai mult de 40 milioane euro, proiectul de la Colegiul Național ”Bethlen Gabor” Aiud, sau drumul care leagă acest oraș de Țara Moților), investiții care au o valoare totală de peste 13 milioane euro, au convins participanții la reuniunea CMPOR că proiectele bune duc la creșterea calității vieții cetățenilor.

La eveniment au participat reprezentanții MDRAPFE, ai Autorităților de Management pentru Programele Operaționale și membrii CMPOR, respectiv președinții Consiliilor pentru Dezvoltare Regională și directorii generali din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România. Invitați din partea Comisiei Europene au fost Iulia Șerban, manager program, Carsten Rasmussen, Șeful unității pentru România, și Koen Delanghe, manager de programe pentru România la, DG Regio.