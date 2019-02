Organizația Județeană ALDE Suceva, consideră că, „vizita de lucru” a președintelui Consiliului Județean Suceava la șoseaua de centura a municipiului Suceava este o acțiune demagogică de precampanie electorală, „lipsită de substanță și de bun simț”. ALDE Suceava a dezaprobat, prin intermediul unui comunicat de presă, modul total imoral prin care Gheorghe Flutur a început campania electorală prin acțiuni populiste, „în acest fel încercând sa ducă încă o dată în eroare sucevenii și să se intabuleze în mod imoral și nedrept pe munca și eforturile altora”.

ALDE Suceava a transmis că ar fi fost un act de moralitate și de „bărbăție politică” dacă Gheorghe Flutur ar fi recunoscut public că suma de 61,2 milioane de lei, alocată în 2019 pentru finalizarea lucrărilor la șoseua de centură a municipiului Suceava, se datorează eforturilor și intervențiilor din Parlament a deputatului ALDE Ștefan Alexandru Băișanu, vicepreședintele Comisiei de Transporturi din Camera Deputaților. „La fel și cu demersurile intreprinse pentru alocări bugetare pentru șoselele de centură pentru municipiile Fălticeni și Rădăuți. În fapt, domnul Gheorghe Flutur, încearcă printr-o scamatorie cinematografică să distragă atenția tuturor cetățenilor județului Suceava de la faptul că din totalul de 1136 de kilometri de drumuri județene aflate în gestiunea domniei sale, peste 80% din aceastea se află într-o stare impracticabilă. Nicicând , nici într-un an, drumurile județene din Suceava n-au fost mai sparte și mai distruse ca în 2019!”, se spune în comunicatul ALDE Suceava. Potrivit aceleiași surse, în loc să se preocupe de soarta dezastruoasă a drumurilor județene, „domnul Flutur cară lopeți și roabe la șoseaua de centură pentru poze colorate știind că banii sunt alocați iar constructorii sunt mobilizați”.

ALDE Suceava i-a sugerat lui Gheorghe Flutur și echipei PNL din Consiliul Județean să înceapă un pelerinaj pe drumurile județene din Suceava cu mașinile personale, nu ale instituției, „iar în acest fel credem că vor fi convinși că trebuie să se ocupe urgent și serios de această problemă, lăsând exercițiile ieftine de imagine în care nu mai crede nimeni”.