Alexandra Stan, una dintre cele mai dezinhibate artiste din România, a găsit soluția pentru a face bani în pandemie, când concertele lipsesc cu desăvârșire. Solista a anunțat că se gândește să se apuce de videochat şi că a fost la un pas să își deschidă cont pe OnlyFans, notează click.ro.

Invitată de DJ Gojira la podcastul „Aproximativ Discuţii”, de la Happy Fish, Alexandra Stan a vorbit, relaxată, despre sexualitatea ei și a recunoscut că un filmuleț în care se mișcă lasciv, goală, se află deja pe un celebru site cu conținut interzis minorilor. „Și ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat deal (înțelegere) cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie «In bed with Alexandra Stan»… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a spus Alexandra Stan în cadrul podcastului „Aproximativ Discuţii” de la Happy Fish, cu DJ Gojira, citat de romaniatv.net.

