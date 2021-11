Costi Ioniță sărbătorește! Artistul a fost pentru a doua oară nominalizat la Premiile Grammy, făcând parte din autorii care au contribuit la unul dintre marile succese muzicale care au fost lansate în acest an în același timp cu albumul lui Sean Paul, ,,Go Down Deh”, care a strâns pe YouTube peste 34 de milioane de vizualizări, notează click.ro.

Costi Ioniță a fost nominalizat din nou la Premiile Grammy! El se găsește printre compozitorii albumelor ,,Live N Livin” a lui Sean Paul și ,„Positive Vibration” a lui Jesse Royal. Ambele albume au fost nominalizate la Premiile Grammy 2022 pentru „Cel mai bun album reggae”.

Artistul, aflat acum în Statele Unite a făcut și primele declarații despre reușita sa. „Sunt deosebit de bucuros și fericit pentru că tocmai am aflat că am fost pentru a doua oară nominalizat la Premiile Grammy, Premiile Academiei Americane de muzică. Cred că este o performanță și nu știu câți români s-ar putea lăuda cu acest lucru, dar pot să vă spun că sunt tare fericit, sunt tare bucuros, eu acum mă aflu pe teritoriul Statelor Unite, mă întâlnesc și colaborez cu mulți artiști de aici. Trebuie să știți că peste tot, oriunde m-aș afla în această lume, vă reprezint cu drag, vă reprezint cu succes, și vă fac să fiți mândri că sunteți români. Eu sunt mândru că sunt român, știu din ce neam fac parte, știu ce gene am în mine și din ce strămoși ne tragem cu toții.”, a transmis Costi Ioniță pe Facebook.

