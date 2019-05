Deputatul de Suceava Alexandru Băișanu a votat astăzi la amiază, declarând că și-a dat votul pentru România și pentru Europa. „Am votat pentru ca România și Europa să devină aceeași entitate. Am votat pentru ca România să poată fi privită demnă în cadrul Uniunii Europene. Am votat împotriva dublului standard, am votat împotriva celor care mai cred că în Europa mai există imperii și colonii. Am votat pentru ca românii să se simtă europeni în adevăratul sens al cuvântului, să fie protejați oriunde s-ar afla, fie în România, fie în Europa. Am votat pentru bunăstarea poporului român și pentru viitorul copiilor noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu”, a declarat Alexandru Băișanu.



Alături de deputatul Alexandru Băișanu au fost prezenți consilierii locali Dan Roibu și Ovidiu Milici, precum și Daniel Drăgoi.