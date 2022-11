Alin Oprea (50 de ani) a fost alături de Larisa Uță, femeia cu care are împreună doi copii, mai bine de două decenii. Însă, iată că în 2020, cei doi au decis să pună punct mariajului. Artistul este și acum marcat de căsnicia cu fosta nevastă, de care își aduce aminte cu groază, notează click.ro.

Contactat de Click! Alin Oprea a mărturisit cât de mult și-a dorit o familie, în ciuda tuturor problemelor care au apărut între el și fosta soție. Nu-l surprinde nimic din ce a apărut, pentru că episodul nu ar fi fost singular. „Eu am făcut pasul de a părăsi această căsnicie după 25 de ani în care, chiar dacă visul meu a fost o familie fericită și cu realizări în toate planurile, nu am trăit decât o mare dezamăgire. Am dus o cruce extrem de grea atât de mult timp, numai și numai din iubirea fără margini pentru copiii mei. Eu am crescut fără tată și visul meu, de copil încă, a fost să am o familie unită și să fiu un tată cât mai bun pentru copiii mei. Ei i-am oferit toată încrederea și libertatea din lume, nu am urmărit-o niciodată unde merge și ce face, pentru că scopul unei căsnicii nu este cu siguranță acela de a deveni detectiv pe urmele celuilalt, am fost de acord ca mama ei (n.r – fosta soacră) să locuiască cu noi, pentru a o scuti pe ea de treburile casei, am muncit personal zi și noapte, ani la rând, la educația copiilor mei și rezultatele s-au văzut (n.r – ei terminând facultăți de muzică la Londra).”, a declarat Alin Oprea pentru Click!

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/alin-oprea-bantuit-si-acum-de-sechelele-din-2218892.html