După două luni în care Cătălin Bordea (38 de ani) și Nelu Cortea (36 de ani) au traversat Mexicul, Guatemala și Columbia, au suferit de foame, au făcut autostopul și au căutat cazare în cele mai dubioase locuri, au trecut prin multe clipe de panică, acum sunt cu zâmbetul până la urechi. Și asta pentru că au câștigat nou sezon „America Express” de la Antena 1. Dar au făcut pentru Click! dezvăluiri cu totul neașteptate…

Click: Vă gândeați la început de competiție că veți câștiga?

Cătălin Bordea: Nu am plecat la drum cu ideea asta. Nu ne-am gândit la așa ceva… Noi credeam că ieșim pe locul trei, nu că vom câștiga…

Cine v-a ales ca parteneri de reality-show?

Bordea: Noi, pentru că suntem prieteni de 11, 12 ani, în primul rând, și apoi ne-am înrudit. Suntem ca frații, suntem de nedespărțit. Inițial ideea era să plec cu soția mea. Ea și-a dorit să meargă dar eu am zis că va fi greu. Și am zis că sunt în siguranță cu Nelu.

Cortea: Eu nici nu m-am uitat la emisiuni, iar producătorii mi-au zis să mă uit la un sezon. Și mi-a plăcut ce am văzut.

Au fost probe pe care inițial nu ați vrut să le faceți?

Bordea: A fost una din probele cu calul… Apoi ne-am mobilizat și apoi mi-a cedat corpul. Eram aproape de final, când am aprins lumânările la Sfântul Bețiv și am avut cădere de tensiune. Ne-am mai certat în Guatemala.

Cortea: A mai fost când au plecat frații Gavril și am văzut marea sărăcie de acolo. M-a doborât atât de tare când am văzut copii de acolo și m-am gândit la ai mei. M-a luat Baby și m-a scuturat și m-a convins să merg mai departe. Au fost 5 dați în care am avut căderi. Andreea Antonescu ne spunea că suntem puternici… venea la noi și ne zicea că putem și suntem puternici. Dar și Andreea Bălan ne-a susținut…

