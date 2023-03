În finala America Express au rămas Cătălin Bordea și Nelu Cortea împreună cu Andreea Antonescu și Andreea Bălan, iar duminica vom afla cine a plecat acasă cu premiul de 30.000 de euro, notează click.ro. Experiența i-a traumatizat pe toți, iar Andreea Bălan a povestit în detaliu ce greu s-a readaptat la viața normală, de acasă.

„În relația cu Andreea Antonescu din „America Express” m-am simțit bărbatul din echipă, eu căram, ea era cu mâncatul”, a povestit Andreea Bălan pentru București FM. Solista a oferit detalii de la filmări și spune că la televizor nu s-a văzut cât s-au chinuit cu autostopul sau cazarea.

„Abia acum, pe TV, observ și eu că nu se văd multe greutăți. Nu se vede cât stăm la autostop și cât căutăm cazare, se vede doar cum intrăm direct în mașină”, a mărturisit Andreea pentru aceeasi sursă.

„Noi filmam de dimineață, de la 7:00, până seara la 24:00, dar cel mai greu a fost dorul de casă, dorul de fetițele noastre. Eu am copii mici și mi-a fost foarte greu să le las și să plec atât de departe de ele. Mama mea a rămas să aibă grijă de ele, era stresată, și eu la fel eram, că nu știam ce se întâmplă acasă. În etapa a cincea am vrut să plec, să mă întorc acasă. Ne-am băgat intenționat la o cursă pentru ultima șansă, dar apoi m-am răzgândit. Am văzut cu cine sunt la cursă și am zis că nu vreau să îi las să câștige”, a continuat Andreea.

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/traumele-andreei-balan-dupa-america-express-2252602.html