Mai mulți ambasadori acreditați la București au efectiat astăzi o vizită în vama Siret unde prefectul Alexandru Moldovan le-a prezentat modul în care autoritățile locale, în colaborare cu societatea civilă, au gestionat complexa problematică a refugiaților din țara vecină.”Am avut onoarea de a primi astăzi o delegație alcătuită din membri ai corpului diplomatic acreditat la București, aflați în județul Suceava într-o vizită de documentare organizată de Ministerul Afacerilor Externe. Împreună cu reprezentanții administrației județene, a celei locale și șefii structurilor MAI, am prezentat distinșilor oaspeți modul în care autoritățile locale, în colaborare cu societatea civilă, au gestionat complexa problematică a refugiaților din țara vecină. Toate statele membre UE care participă la efortul gestionării crizei refugiaților din Ucraina se confruntă cu aceleași provocări ca și noi. Totuși, este evident că țările din prima linie, cele aflate la granița Uniunii Europene, poartă o responsabilitate substanțial crescută. Modul de organizare al instituțiilor la frontieră, conlucrarea admirabilă cu societatea civilă și organizațiile internaționale, faptul că România este prima țară care a instituit măsuri de integrare și protecție al refugiaților pe termen mediu și lung, confirmă valorile europene de care suntem profund atașați.”, a declarat Moldovan.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating