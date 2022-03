Parlamentarii italieni Teresa Bellanova și Ettore Rosato, europarlamentarii Laura Garavini, Massimo Ungaro și Nicola Danti, însoțiți de Excelența Sa Alfredo Durante Mangoni – Ambasadorul Italiei la București, senatorul George Mîndruță și deputații Alin Prunean și Lorant – Zoltan Sas, au vizitat astăzi Punctul de trecere a Frontierei Siret. Prefectul Alexandru Moldovan a prezentat oaspeților italieni, în cadrul convorbirilor purtate în punctul operativ avansat, atât modul de organizare al fluxului de refugiați, cooperarea strânsă existentă pe toate planurile între autorități și societatea civilă, cât și nevoile imediate și de perspectivă în cadrul complexului mecanism de ajutor umanitar acordat refugiaților din statul vecin. ”Parlamentarii și europarlamentarii italieni prezenți astăzi la Siret au avut prilejul să se convingă, încă o dată, de implicarea totală a instituțiilor, societății civile și a voluntarilor români în efortul de ajutorare umanitară a refugiaților ucraineni. Aprecierea dumnealor a fost unanimă! Cred că am dovedit pe deplin că ne-am achitat la standarde înalte de obligațiile care decurg din calitatea noastră de membru a Uniunii Europene și a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.”, a declarat Moldovan.

