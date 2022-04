Ambasadorul Israelului în România, David Saranga, a devenit ”cetățean de onoare” al comunei Botoșana. El a declarat că este deosebit de onorat să primească această distincție și a mulțumit autorităților române și în special președintelui Consiliului Județean Gheorghe Flutur pentru că au ajutat israelieni și evrei să scape de războiul din Ucraina.

“Sunt deosebit de onorat să primesc titlul de cetățean de onoare al comunei Botoșana Judetul Suceava. Un loc pe care l-am descoperit acum un an și unde mă simt ca acasă. Nu am origini românești, însă dumneavoastră m-ați primit în casa voastră cu brațele larg deschise. M-ați așezat la masă cu voi, m-ați îmbrăcat în costumul popular, m-ați învățat tradițiile voastre. Mi-ați arătat încă o dată că poporul român este un popor primitor și mândru. Un popor cu tradiții vechi care se transmit din generație în generație, într-o țară cu peisaje extraordinar de frumoase. De aceea, am revenit aici alături de familia mea care este astăzi prezentă cu noi. Am dorit să le arăt și lor acest colț de rai. Dar mai ales să cunoască – bunătatea, inteligența și demnitatea și căldura umană a românilor.

Nu doar eu am fost impresionat de frumusețea acestor locuri. Mânăstirile din Bucovina l-au inspirat și pe marele pictor israelian, Reuven Rubin. El și-a petrecut tinerețea la Fălticeni, timp în care a admirat frumusețea aparte a zonei. În picturile sale se regăsesc scene din frescele Mânăstirii Voroneț sau Moldovița, adevărate comori spirituale. În Bucovina a existat o comunitate evreiască importantă și activă. O comunitate despre a cărei existență știm că datează încă din timpul lui Ștefan cel Mare. Din păcate, Holocaustul a schimbat în mod brutal conviețuirea dintre creștini și evrei. Din Bucovina, 91.845 de evrei au fost deportați în Transnistria. La ordinele Mareșalului Ion Antonescu au fost condamnați la moarte. Cei care au scăpat cu viață, au emigrat apoi în Israel.

După 80 de ani de la tragedia Holocaustului, asistăm în prezent la un nou război sângeros. Milioane de oameni au fost nevoiți să-și părăsească țara pentru a se salva. La câțiva kilometri de aici, poporul român s-a organizat extraordinar pentru a-i sprijini pe cei aflați la nevoie. Doresc să mulțumesc autorităților române și în special domnului Președinte Gheorghe Flutur pentru că au ajutat israelieni și evrei să scape de războiul din Ucraina. Pentru mâna de ajutor întinsă în astfel de momente cumplite. Solidaritatea între oameni și popoare este esențială. Noi, poporul evreu suntem mândri de această prietenie frumoasă și solidă dintre țările noastre. Dar mai ales, de prietenia dintre oameni. Dovada vie este legătura pe care eu am creat-o aici cu dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată că m-ați primit în casele și în inimile voastre. Peste câteva luni, îmi voi încheia misiunea mea de Ambasador în România. O țară care ocupă un loc special pentru mine. Se spune că poți lua pe cineva din România, dar nu poți lua Bucovina din inima cuiva. Veți fi mereu în inima mea!”, a spus David Saranga.