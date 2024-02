Primarul Sucevei Ion Lungu a declarat astăzi în cadrul conferinței de presă săptămânale, că estimează ca în exercițiul financiar 2021-2021 al Uniunii Europene municipalitatea suceveană să atragă minim 250 de milioane de euro, fonduri europene. El a subliniat că deja sunt semnate contracte în valoare de 134 de milioane de euro. ”Pe exercițiul financiar 2021-2027 avem deja semnate contracte de 134 de milioane de euro din care 46 milioane de euro pe PNRR, 85 milioane de euro prin Ministerul Energiei pentru parcul fotovoltaic și reabilitarea rețelelor de termoficare și 2,4 milioane de euro pe POR pentru reabilitarea punctului termic Cuza Vodă”, a explicat Lungu. El a arătat că cel mai consistent proiect cel legat de reabilitarea rețelelor termice are o valoare de 72,817 milioane de euro fiind primul proiect din țară aprobat de Ministerul Energiei pe Fondul de Modernizare. Investiția prevede înlocuirea a 19,450 de kilometri conducte primare, 51,7 kilometri de rețele secundare și reabilitarea a 9 puncte termice. ”Deja pregătiom documentația pentru realizarea Proiectului Tehnic care se realizează în 5 luni de zile. Este un proiect foarte important care va duce la scăderea pierderilor din rețele iar subvenția pe care o va plăti Primăria va fi mai mică”, a explicat primarul Sucevei.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating