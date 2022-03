La Suceava vor sosi 50 de bucătari din Statele Unite pentru a prepara mîncare pentru cernăuțeni. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat, la Radio Top, că inițiativa îi aparține fălticeneanului Alexa Șerban, stabilit în SUA. El a afirmat: „Alex este un om extraordinar și are business-uri cu familia în America și în București. M-a sunat și mi-a zis că vrea să aducă 50 de bucătari la Suceava. I-am transmis că vorbesc cu restaurantele, gătim mîncare și o trimitem cu linia rapidă la Cernăuți”. Gheorghe Flutur a adăugat: „Foarte frumoasă solidaritatea cu Ucraina”.

