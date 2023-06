Piața de mașini electrice și plug-in hybrid din România are o creștere accelerată de la un an la altul datorită stimulentelor acordate prin Programul Rabla Plus și al costului redus de utilizare al acestor vehicule eco. Tot mai mulți români care stau la casă preferă să cumpere mașini electrice datorită costului mic pe km parcurs și al confortului oferit de faptul că își încarcă mașina acasă, inclusiv al posibilității de încărcare de la panouri fotovoltaice.

Înainte de a trece la electromobilitate, aceștia cercetează piața pentru a afla cât costă instalarea unei stații electrice, de câtă putere au nevoie și care sunt cele mai bune stații electrice pentru acasă.

Încărcarea unei mașini electrice acasă poate fi și gratuită dacă energia provine de la panourile solare proprii. Pentru aceasta există soluții precum V2C Trydan, care se pot cupla direct la invertorul panourilor solare, utilizând total sau parțial energia furnizată de acestea.

Cât costă instalarea unui stații electrice acasă

Dintr-o analiză realizată de EVconnect, companie specializată în instalarea de sisteme de încărcare mașini electrice, împreună cu V2C, producător european de stații electrice, reiese că investiția pentru a cumpăra și instala acasă o stație cu conexiune Type 2 variază între 4.800 de lei și 6.500 de lei cu tot cu montaj, în funcție de puterea stației, complexitatea lucrării, distanța dintre panoul electric și amplasamentul stației.

De câtă putere ai nevoie pentru a instala o stație electrică acasă

Instalarea unei stații de încărcare la domiciliu are câteva provocări legate de amplasament și de puterea disponibilă. Cu toate acestea, nu are importanță că sursa de alimentare este mai mică decât puterea maximă furnizată de stație, întrucât stațiile electrice au posibilitatea de a limita puterea de încărcare în funcție de consumul casnic și puterea maximă contractată.

Ce caracteristici trebuie să aibă o stație ca să-ți reducă costurile de încărcare

– Conectivitate cu invertorul. Unele stații au posibilitatea de a se conecta la orice tip de invertor fără dispozitive suplimentare, reducând astfel costul montajului.

– Aplicație de management. Această funcție a stației oferă informații despre energia utilizată în timpul fiecărei sesiuni de încărcare și permite utilizarea exclusiv a surplusului de energie produs de panouri cât și alimentarea direct din baterii.

– Încărcare dinamică. Recomandarea este de a avea asigurați 32 de amperi. Acest lucru îl puteți vedea în contractul de furnizare a energiei electrice. În funcție de branșamentul pe care îl aveți puteți instala o stație monofazică (7 KW) sau trifazică (22 KW), stațiile smart putând asigura inclusiv balansul de putere dinamic în funcție de curentul disponibil.

– Un cablu cât mai lung. Una dintre cele mai importante caracteristici este ca stația electrică pentru acasă să aibă un cablu lung. Acest lucru vă oferă flexibilitate. Prin urmare, stația electrică trebuie să aibă un cablu de cel puțin 5 metri lungime. Dacă aveți două mașini și o singură stație, un cablu lung vă ajută să le încărcați fără să le mai mutați. De asemenea, un cablu lung vă ajută în viitor, în cazul în care următoarea mașină electrică are portul de încărcare amplasat diferit pe mașină față de cea pe care o aveți în prezent.

– Certificarea de conformitate și instalarea corectă. Aceasta atestă că stațiile electrice îndeplinesc standardele de siguranță. De asemenea, important pentru o încărcare de calitate, deci prelungirea vieții bateriei este MODUL 3 de comunicare dintre stație și mașină. Recomandăm să vă asigurați atunci când cumpărați o stație că aceasta comunică în mod corect cu sistemul de management al bateriei dvs. Modul 1 și Modul 2, deși prezent în multe cazuri nu vă asigură o încărcare de calitate, iar bateriile vor fi afectate pe termen lung. Modul 3 de comunicare este standardizat în Europa. În cele din urmă, recomandarea va fi întotdeauna ca instalarea să fie asigurată de cel puțin un tehnician autorizat, sau un electrician certificat ANRE.

Cât costă încărcarea unei mașini electrice acasă

Pentru a afla cât costă „un plin” la o mașină electrică acasă, înmulțiți capacitatea netă a bateriei cu prețul pe care îl aveți pentru un kWh pe factura de energie.

Spre exemplu, o Tesla Model 3 care are o baterie cu o capacitate netă de 57 kWh, se poate încărca acasă la un cost de 57 de lei, dacă la furnizorul de energie aveți un tarif de 1 leu/kWh. Astfel, puteți parcurge circa 400 de km cu o Tesla Model 3 la costul menționat mai sus.

EVconnect deține în România una dintre cele mai mari rețele de încărcare publică, care va avea peste 500 de stații electrice până la finalul anului.