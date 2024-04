Anca Pandrea (78 de ani) este una dintre cele mai apreciate actrițe de telenovele din România. Pe lângă zâmbetul ștrengar pe care îl afișează zi de zi, artista ascunde o durere mare în suflet și anume aceea că nu a devenit mamă chiar dacă a făcut toate eforturile să își îndeplinească acest vis, notează click.ro.

„Singurul meu regret în viață pe care îl am este faptul că nu am copii. Mi-am dorit și eu și Iura să avem o fetiță dar nu a fost să fie. Am fost și am făcut tratament pentru a deveni mamă dar nu am reușit să rămân însărcinată”, a spus Anca Pandrea pentru Click!

Anca Pandrea a rămas văduvă în urmă cu mai bine de zece ani. Asta după ce Iurie Darie, celebrul său partener, a încetat din viață. Cei doi au trăit o iubire ca în filme timp de 25 de ani, însă soarta i-a despărțit.

Sursa foto: Facebook

