Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a făcut un bilanț al proiectelor de dezvoltare de la Spitalul Clinic Județean „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Alături de managerul Spitalului Clinic Județean, dr. Alexandru Calancea, Gheorghe Flutur a precizat că în mandatul acestuia spitalul are proiecte europene aflate în implementare sau în diverse stadii de avizare în valoare de 33 de milioane de euro. „În primul rând e vorba de Programul Național de Redresare și Reziliență, prin care avem un proiect de aproape 20 de milioane de euro pentru renovarea energetică a Spitalului Clinic Județean Suceava. Pe lângă polistirenul de 5 cm vine și vată bazaltică de încă 15 centimetri, plus aceste bonduri care vor schimba total fațada spitalului. Și vor dispărea de aici aparatele de aer condiționat. Noutatea este că în una dintre parcările spitalului va fi un spațiu cu panouri fotovoltaice. Aici trebuie să reținem că Spitalul Clinic Județean Suceava cheltuiește pe lună în jur de 45.000 de euro cu factura la curentul electric, care se reduce la jumătate după montarea panourilor fotovoltaice. Apoi mai sunt circa 90.000 de euro pe lună pentru încălzire. Iar după ce va fi montată o centrală pe gaz cu cogenerare, factura se va reduce cu 50%. În total înseamnă o economie în urma investiției de aici de circa 70.000 de euro pe lună. Pe lângă acest proiect discutăm și de cel pentru reducerea riscului la infecțiile nosocomiale, de 3,4 milioane de euro, tot prin PNRR, de proiectul pentru o secție de terapie intensivă pentru bebeluși, de 1,2 milioane de euro, planning familial, în jur de 80.000 de euro, dar și un proiect pentru digitalizarea spitalului de aproape un milion de euro”, a declarat Gheorghe Flutur. El a adăugat că și prin Programul Operațional Transfrontalier, cu Ucraina, Spitalul Județean a beneficiat de un proiect prin care a achiziționat o ambulanță nouă și un schintigraf de 461.000 de euro.

Flutur: „Vreau să felicit echipa managerială pentru că sunt campioni la proiecte”

„Avem și proiecte transfrontaliere pe sesiunea nouă pentru proiecte pe programul România – Ucraina, care sunt în evaluare în momentul acesta. E vorba de Spitalul de Psihiatrie din Burdujeni, un proiect de două milioane de euro, un proiect pentru combaterea cancerului de sân prin care se va achiziționat un mamograf de 500.000 de euro, diagnosticare timpurie la bolile cardio vasculare și aici e vorba de angiografe, ecografe, sisteme pentru depistarea radiațiilor ionizante, în valoare de 1,2 milioane de euro, focalizarea neuro chirurgicală pentru copii – 1,3 milioane de euro, măsuri de dezinfecție în spitale, respectiv stații de sterilizare, stații de spălare, sterilizator cu plasmă, toate tehnologii noi – 1,3 milioane de euro, modernizare și diagnostic oncologic timpuriu – 1,7 milioane de lei, toate fiind domenii extrem-extrem de importante pentru spitalul județean”, a mai adăugat Gheorghe Flutur. El a adăugat că și pe Programul Transfrontalier România, Ucraina, Slovacia și Ungaria, Spitalul Clinic Județean Suceava are un proiect pentru achiziția de roboți de recuperare medicală și combine pentru electroterapie, în valoare de 1,1 milioane de euro, unul pentru prevenirea răspândirii virușilor, un RMN mobil de dimensiuni mai mici, extinderea rețelei de oxigen aer condiționat, pentru completarea sistemului de detecție, în valoare de 4,7 milioane de euro. „În total doar aici la Spitalul Clinic Județean de la Suceava sunt proiecte de 33 de milioane de euro. Și vreau să felicit echipa managerială pentru că sunt campioni la acest gen de proiecte”, a declarat președintele CJ Suceava.

Președintele CJ Suceava: „Așteptăm spitalul de copii și cel de boli infecțioase, proiecte de 180 de milioane de euro aflate pe masa Guvernului României

Gherghe Flutur a subliniat că la aceste proiecte se adaugă investițiile proiectele Consiliului Județean Suceava pentru Spitalul Clinic. „Este vorba de pasajul subteran pentru că e depus la CNI, în valoare de 10 milioane de euro. Avem apoi secția de politraumă, respectiv supraînălțarea de la UPU care e de circa 6 milioane de euro pentru intervenții complexe, extinderea ATI și paturi pentru arși, un alt proiect de 3,5 milioane de euro, dar și un proiect pentru cantină- restaurant și mutarea birourilor TESA la ultimul etaj, o amenajare civilizată, de încă două milioane de euro. Deci în total alte 31 de milioane de euro. Vorbim practic de proiecte în momentul de față de peste 64 de milioane de euro. Și pe până acestea așteptăm spitalul de copii și cel de boli infecțioase, proiecte de 180 de milioane de euro aflate pe masa Guvernului României în momentul de față. În felul acesta la Suceava această zonă va deveni un orășel medical. Sunt investiții enorm de mari și urmează să fie finalizată și oncologia. Îl felicit pe domnul Calancea și echipa sa pentru efort. Suceava va avea în continuarea căutare ca spital și și cu siguranță va crește creșterea și gradul de intervenție a medicilor de aici de la Suceava”, a declarat Flutur. Nu în ultimul rând, el a arătat că CJ Suceava, împreună cu Universitatea Ștefan cel Mare Suceava și cu Primăria Suceava vor avea un parteneriat pentru finanțarea Facultății de Medicină de la Suceava, „pentru că e nevoie de resursă umană pe cât posibil de aici de la noi ca să existe stabilitate”.

La rândul său, managerul Spitalului Clinic Județean Suceava, dr. Alexandru Calancea, a ținut să precizeze că toate eforturile depuse sunt pentru creșterea calității actului medical și pentru ca pacienții să beneficieze de cele mai bune servicii. „Sunt foarte multe proiecte, o muncă titanică pe am dus-o împreună cu colegii din Consiliul Județean, dar iată că roadele se văd. În fiecare proiect pe care l-am gândit am avut în vedere actul medical. Și ne dorim de fiecare dată ca actul medical din Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava să crească de la o zi la alta. În al doilea rând ne-am gândit la îngrijirea medicală pe care o primesc pacienții, la siguranța și confortul pacientului, al aparținătorului dar și al angajatului spitalului clinic. Este o transformare din punctul meu de vedere miraculoasă și după pandemie lucrurile au mers într-o direcție foarte – foarte bună. Nu ne oprim aici, continuăm, batem la ușa Consiliului Județean, și avem foarte multe proiecte și propuneri pe masă”, a declarat dr. Alexandru Calancea.