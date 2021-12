Anca Serea a ajuns de urgență la un spital privat din București, după ce, în dimineața de Sfântul Andrei, a acuzat amețeli puternice și nu a reușit să se dea singură jos din pat. Vedeta Prima TV a petrecut o noapte sub supravegherea medicilor și a făcut mai multe investigații, printre care și un CT cranian, potrivit click.ro.

De Ziua Națională României, Anca Serea s-a întors acasă, la cei șase copii și la soțul ei. Mezinii aveau mare chef de joacă, după imaginile publicate de Anca pe contul personal de Instagram.

Tot pe Instagram Anca și-a liniștit fanii cu privire la starea ei de sănătate. Dacă inițial vedeta a crezut că are Covid-19, cele două teste rapide negative au liniștit-o. La spital, Anca a făcut un CT cranian, pentru a elimina o potențială cauză gravă pentru amețeala resimțită marți dimineață.

„Sunt mai binișor, acasă. Încerc să iau totul mai ușor, deși am probleme mari cu somnul. Analizele au ieșit în parametri normali, am făcut CT cranian și multe alte investigații care arată ok. Am nevoie să dorm și de odihnă”, a dezvăluit Anca Serea miercuri, pe Instagram, potrivit sursei citate.

