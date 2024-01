Un preot sucevean este acuzată de un enoriaș că participă la panihidă, adică la slujbele pentru înmormântare pentru că este ocupat cu al doilea job al său. ”Mă numesc ….. și sunt din ….. (Parohia …..). Este normal ca un preot să nu participe la citirea „stâlpilor” sau „panihidă” pentru că este ocupat cu al doilea job al său ….. ? Este normal să se facă ședințe cu consilieri… și să vină …. să ….. De aceea multi creștini ortodocși aleg altă religie”, a scris enoriașul.

”Sesizarea dumneavoastră va fi anchetată de părintele inspector bisericesc și părintele protopop de zonă pe parcursul săptămânii viitoare”, a răspuns IPS Calinic.