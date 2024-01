Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, agreează căsătoria între persoane de confesiuni diferite arătând că important este ca cei doi să se înțeleagă și să facă lucruri frumoase împreună. El a răspuns astfel unei întrebări adresate de un mirean. ”Înaltpreasfințite Calinic, cum vedeți căsătoria unui ortodox cu un …. în Biserică? Am citit recent și auzit la părintele …. despre părinții unor sfinți mari ca Sfântul Grigorie Teologul sau Sfântul Ioan Gură de Aur la care un părinte era creștin și unul nu. Sărut mâna și Domnul să vă dăruiască multă sănătate!”, a întrebat enoriașul.

”Important este ca cei doi să se înțeleagă și să facă lucruri frumoase împreună. Faptul că ai un certificat de naștere ortodox nu este suficient, ci îți mai trebuie să ai și fapte pe măsura credinței ortodoxe. Am cunoscut persoane de altă confesiune sau religie care au sprijinit cu multă drag Biserica Ortodoxă, în timp ce ortodocșii s-au opus cu multă vehemență sau au lucrat împotriva Bisericii. Îmi pare rău, dar nu aceasta este Ortodoxia! Și apoi, însuși Sfântul Apostol Pavel spune: „Căci bărbatul necredincios se sfinţeşte prin femeia credincioasă şi femeia necredincioasă se sfinţeşte prin bărbatul credincios.” (I Corinteni 7, 14).”, a răspuns IPS Calinic.