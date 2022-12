Andreea Bălan, 38 de ani, a relatat un episod dramatic din viața ei, în cadrul podcastului „Aproximativ – Discuții cu Gojira”. Un detaliu dramatic, dar decisiv în formarea ei, din toate punctele de vedere, notează click.ro.

Atunci când a împlinit 18 ani, Andreea Bălan a fugit de acasă. Voia să devină independentă și era dezamăgită că nu reușise să pună mâna pe banii produși cu trupa Andre, când cânta împreună cu Andreea Antonescu. Totodată, cu maturitate, artista recunoaște că acest detaliu a fost un veritabil colac de salvare.

„S-a ocupat tata până la 18 ani, apoi am fugit de acasă și am început să mă ocup singură. Nu mai îmi plăcea cum se ocupa tata de mine. Aflasem că banii din Andre se cheltuiseră, nu mai era nimic. Mie mi se părea o nedreptate și am vrut să îmi iau cariera în mâini, ca să mă ocup singură și să pot să-mi gestionez singură banii.”, i-a povestit Andreea Bălan lui Gojira, conform sursei citate.

