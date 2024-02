Andreea Marin a fost căsătorită timp de șapte ani cu Ștefan Bănică jr, iar rezultatul mariajului este fata lor, Violeta. Invitată în emisiunea Play IT, jurnalista și prezentatoarea TV, Andreea Marin a vorbit despre o serioasă problemă cu care s-a confruntat în timp ce era căsătorită cu Ștefan Bănică jr. Cei doi s-au căsătorit în 2006, iar un an mai târziu au devenit părinți, notează click.ro.

Prezentatoarea TV a mărturisit că într-un moment al vieții ei a cunoscut o depresie profundă. A ajuns într-un punct „limită”, a povestit ea. Cazul tragic al cântăreței Mădălina Manole a marcat-o și în același timp i-a dat putere să lupte cu depresia.

„Eu n-am ajuns la depresie dintr-un motiv de acest fel, nu aveam un gol interior de umplut, nu în acest sens. La mine a fost o treabă legată de perioada de după naștere și niște nemulțumiri, fiecare are nemulțumiri în viața sa, și m-a prins pe un teren mai slab, iar asta s-a întâmplat. (…) Și mie mi-a atras atenția și m-a conștientizat cazul Mădălinei Manole, abia atunci am realizat că asta s-ar putea să fie în cazul meu. Până atunci nu am mers la un specialist.”, a declarat Andreea Marin, în emisiunea „Play IT”, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

