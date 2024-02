Titlu: Catalog „Ecouri ale prestigiului”, autor Alexandra Ilnițchi-Ardelean

Organizator: Muzeul de Artă Brașov

Prezintă: Alexandra Ilnițchi-Ardelean, Bianca-Maria Bălșan

Moderator: Laura Bercean

Locul desfășurării: Sala unu, Muzeul de Artă Brașov, B-dul Eroilor 21

Eveniment: Joi, 15 februarie 2024, orele 17-19

Vizitare muzeu: marți – duminică, 9-17

Muzeul de Artă Brașov lansează catalogul „Ecouri ale prestigiului” de Ziua Națională a Lecturii, joi, 15 februarie 2024, începând cu ora 17. Evenimentul va avea loc la sediul muzeului și va fi moderat de Laura Bercean, într-o discuție participativă cu Alexandra Ilnițchi-Ardelean, autoarea catalogului, Bianca-Maria Bălșan, managerul Muzeului de Artă Brașov, și membrii publicului.

Discuția va porni de la prezentarea catalogului „Ecouri ale prestigiului” și a expoziției realizate în cadrul proiectului cu același nume. În continuare va avea loc un dialog deschis despre rolul bijuteriilor ca modalități de reprezentare a identității, rolul publicațiilor de artă în relaționarea publicului cu patrimoniul cultural și impactul lecturii asupra procesului de introspecție. Participanții vor avea ocazia să admire pe simezele muzeului o parte dintre operele de artă regăsite în catalog și bijuterii contemporane inspirate de acestea, în expoziția „Ecouri ale prestigiului”.

Publicația „Ecouri ale prestigiului” pune în valoare o selecție de 21 de opere de artă din patrimoniul Muzeului de Artă Brașov, având ca punct de pornire bijuteriile cu care sunt reprezentate personajele în portretistică. Operele de artă sunt datate în perioada secolelor XVII-XX, aspect care contribuie la evidențierea încărcăturii simbolice a podoabelor de-a lungul timpului. Studiul indică potențialul portretelor, al bijuteriilor și al vestimentației de a reflecta nu doar moda și preferințele personale ale indivizilor, ci chiar evenimente istorice și schimbări geo-politice. Ele comunică peste secole și transmit informații despre personalități, statut, identități și apartenență la diferite categorii sociale. Îmbogățit cu imagini de ansamblu și detalii picturale, catalogul scoate în evidență rolul bijuteriilor în exprimarea individualității.

Laura Bercean este fondatoarea Asociației BertaLand, iar clubul său de carte numit „So Many Books, So Little Time” se află în cel de-al nouălea an de existență. „Professional dreamer” cu diplomă, experiența sa profesională se extinde și în domeniul bijuteriilor și al nestematelor. Laura este prezentă în cel de-al treilea an consecutiv în calitate de moderator al evenimentului dedicat zilei Naționale a Lecturii la Muzeul de Artă Brașov.

Evenimentul va avea loc în Sala unu a Muzeului de Artă Brașov, în spațiul dedicat expoziției „Ecouri ale prestigiului”, iar participarea este liberă.

Catalogul „Ecouri ale prestigiului” a fost realizat în cadrul proiectului cu același nume, inițiat de Muzeul de Artă Brașov în parteneriat cu Assamblage – Asociația Națională a Autorilor și Designerilor de Bijuterie Contemporană și Muzeul Naţional Cotroceni. Proiectul este co-finanţat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Detalii despre eveniment: https://www.facebook.com/events/690614239811989

Urmăriți activitatea Muzeului de Artă Brașov și pe platformele social media!

Facebook: https://www.facebook.com/MuzeulDeArtaBrasov

Instagram: https://www.instagram.com/muzeuldearta.brasov/

Youtube: https://www.youtube.com/@muzeuldearta.brasov

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/muzeul-de-arta-brasov/