Tarifele percepute de Centrul Cultural Bucovina instituție subordonată Consiliului Județean ce include Ansamblul Artistic Profesionist ”Ciprian Porumbescu”, Școala Populară de Artă ”Ion Irimescu” și Centrul Culturii Tradițiilor nu se majorează în acest an ci rămân la nivelul celor de anul trecut. Astfel, biletele de intrare la spectacolele folclorice vor fi de 10 lei la oraș și 6 lei la sat iar pentru spectacolele extraordinare vor fi de 15 lei pentru adulți și de 5 lei pentru copii, elevi, studenți și unități militare. Biletele de intrare la spectacolele de teatru de păpuși pentru copii se mențin la prețul de 5 lei/persoană. Ansamblul ”Ciprian Poprumbescu” poate fi și închiriat pentru diferite spectacole omagiale și de eveniment suma fiind de 3.000 de lei/60 de minute, 4.000 de lei/90 de minute, 4.500 de lei/100 de minute și 6.000 de lei/120 de minute. Pentru Teatrul de păpuși comandat tariful este de 600 de lei/spectacol.

