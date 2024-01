Prima zi a noului an nu a fost lipsită de incidente rutiere. S-a întâmplat la Pojorâta acolo unde un șofer de Audi nu a oprit la semnalele polițiștilor aceștia fiind nevoiți să-l urmească pe o distanță de un kilometru. Când l-au testat au constatat că bărbatul din Pojorâta era băut având o alcoolemie de 0,55 mg/l. Acesta s-a ales cu dosar penal. A luat și o amendă pentru că mașina avea ITP-ul expirat.

