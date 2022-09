Povestea de iubire dintre Simona Halep şi Toni Iuruc s-a încheiat rapid, cu o semnătură la notar. Surprinși de paparazzii Click! la ieşirea din sediul notarial de pe Dorobanţi, cei doi au părut mai veseli decât la nuntă, semn că, cel puţin pentru jucătoarea noastră, divorţul a fost o eliberare după mai puţin de un an de iubire ”cu acte”.

Chiar dacă nimeni nu a declarat nimic cu subiect şi predicat în public, pe la colţuri se vorbeşte că de vină pentru această despărţire ar fi gelozia lui Toni Iuruc pe apropierea care uneori pare prea mare între Simona Halep şi antrenorul francez Patrick Mouratoglou (52 de ani), care o însoţeşte pretutindeni pe sportivă, potrivit sursei citate.

Asta deşi este însurat pentru a doua oară şi are în total cinci copii: trei cu prima nevastă (un băiat şi două fete) şi două fiice cu a doua soţie. Totuşi, în afara eventualelor bănuieli, nu există nici cel mai mic indiciu care să indice că această gelozie este îndreptăţită, chiar dacă francezul asistă la conferinţele de presă ale jucătoarei sale sau este mereu prezent alături de ea la interviuri.

