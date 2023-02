În ultimele zile, activitățile organizate în cadrul Acțiunii ,,Scutul Pădurii” au dus la confiscarea a aproape 200 metri cubi de material lemnos în urma unor controale la unități economice și la identificarea unor transporturi ilegale de lemn. La data de 17.02.2023, în cadrul acțiunii „Scutul Pădurii”, polițiștii Secției 15 Poliție Rurală Vatra Dornei au planificat și executat un control pe linia evidențierii și debitării materialului lemnos la punctul de lucru al unei societăți comerciale de pe raza localității Iedu, comuna Cârlibaba, împreună cu lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Suceava.

În urma comparării stocurilor scriptice cu cele faptice inventariate în depozitul societății s-a constat o diferență totală de 47,3688 mc material lemnos în plus față de evidențele din SUMAL 2.0, respectiv 11,358 mc lemn rotund rășinoase lucru și 36,010 mc resturi lemn rotund rășinoase și lemn foc, pentru care proprietarul nu a putut prezenta documente justificative de proveniență. În conformitate cu prevederile at. 19 alin. 1 lit. b din Legea 171/2010 modificată, s-a dispus sancționarea contravențională pentru deținerea în depozitul societății de material lemnos fără proveniență legală. De asemenea, s-a dispus confiscarea cantității de 47,3688 mc material lemnos existent în plus față de evidențe, în valoare de 6909 lei.

La 17.02.2023, ora 16.50, polițiștii din cadrul Secției nr. 7 Poliție Rurală Mălini, pe raza DJ 209 A Pâraie din sat Pâraie, comuna Mălini, împreună cu lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Suceava au depistat, parcat în curtea unei societăți comerciale din comuna Mălini, sat Pîraie, pe un bărbat de 60 ani, din comuna Mălini, care deținea încărcat în remorca tractorului agricol material lemnos fără documente de proveniență sau aviz de însoțire. S-a procedat la cubajul materialului lemnos constatându-se că în vehicul se afla cantitatea de 6,75 metri cubi lemn rotund rășinoase în valoare de 1.707 lei. Cantitatea de lemn a fost confiscată și dată în custodia Ocolului Silvic Mălini. Șoferul a fost sancționat contravențional, conform art. 19/2/a din Legea 171/2010 pentru transportul cantității de material lemnos fără documente de proveniență cu avertisment.

La data de 15.02.2023, în baza datelor şi informaţiilor deţinute în cadrul Planului Comun de Acţiune “Scutul Pădurii”, polițiștii din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul de Ordine Publică – Biroul Protecția Fondului Forestier si Piscicol, împreună cu lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, au efectuat un control la un depozit aparținând unei unități economice de pe raza localității Moldovița. La fața locului nu a fost identificat materialul lemnos, conform stocurilor raportate în SUMAL 2.0., echipa de control constatând faptul că operatorul economic nu deține în depozitul temporar de pe raza loc. Moldovița cantitatea totală de 99,63 mc material lemnos, cantitate ce a fost expediată fără avize de însoțire a materialului lemnos. În cauză s-a dispus sancţionarea contravenţională a unității economice, aplicându-se o sancţiune în valoare de 15.000 lei, conform art.19 alin. (2), lit. e) din Lg. 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea valorică a cantităţii totale de 99,63 mc material lemnos (diverse sortimente) în valoare totală de 23.610 lei.(valoare stabilită conform O.M. 216/2023 privind prețurile de referință ale materialului lemnos pentru anul 2023).

La data de 16.02.2023, polițiștii din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul de Ordine Publică – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, împreună cu lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, au acționat pe linia respectării prevederilor legale privind transportul, achiziţia, debitarea şi comercializarea materialelor lemnoase pe raza jud. Suceava. S-a efectuat un control la punctul de lucru al unei societăți din loc. Vicovu de Sus. În urma efectuării balanței dintre stocurile scriptice raportate in SUMAL 2.0 și stocurile faptice de material lemnos inventariate de către specialiștii silvici, echipa de control a constatat faptul că societatea deține in depozitul din localitatea Vicovu de Sus cantitatea de 27,58 mc buștean gater rășinoase fără documente care să ateste proveniența legală. De asemenea, s-a constatat faptul că operatorul economic nu a respectat obligația de a efectua fotografiile aferente materialului lemnos transportat, pentru unele avizele de însoțire electronice raportate in aplicația SUMAL 2.0. S-a dispus sancţionarea contravenţională a societății, aplicându-se 2 sancţiuni contravenționale in valoare de 3.000 lei, conform art.19 alin. (1), lit. b) si alin. (22), lit. b) din Lg. 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea cantităţii de 27,58 mc buștean gater rășinoase în valoare de 6.977 lei. (conform O.M. 216/2023 privind stabilirea preturilor de referință ale materialului lemnos pentru anul 2023). De asemenea, au fost continuate și verificările în trafic, fiind identificate mai multe transporturi de lemn fără documente.

Astfel, la data de 16.02.2023, ora 17.15, pe centura ocolitoare a mun. Suceava, a fost identificată in trafic o autoutilitară care transporta material lemnos, respectiv cherestea rășinoase. Conducătorul auto din loc. Pleșa a declarat faptul că nu deține documente de proveniență pentru materialul lemnos. În continuare, s-a procedat la interogarea aplicației informatice pe linie de silvicultură SUMAL CONTROL, ocazie cu care s-a constatat faptul că pentru autoutilitară nu a fost generat niciun aviz de însoțire a materialului lemnos valabil in data de 16.02.2023, motiv pentru care autoutilitara a fost condusă la sediul Cantonului Silvic Mihoveni din cadrul Ocolului Silvic Pătrăuți, unde specialiștii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos rezultând un volum total de 3,60 mc cherestea rășinoase. În cauză, s-a dispus sancționarea contravențională a șoferului, conform art. 19, alin. (2), lit. a) din Legea 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea fizică a cantității de 3,60 mc cherestea rășinoase care a fost predată în custodie reprezentanților Ocolului Silvic Pătrăuți.

La data de 16.02.2023, ora 17.30, pe centura ocolitoare a mun. Suceava a fost identificată in trafic o autoutilitară care transporta material lemnos, respectiv lemn de foc foioase. Conducătorul auto din loc. Mănăstirea Humorului a declarat faptul că nu deține documente de proveniență pentru materialul lemnos. S-a procedat la interogarea aplicației informatice pe linie de silvicultură SUMAL CONTROL, ocazie cu care s-a constatat faptul că pentru autoutilitară, nu a fost generat niciun aviz de însoțire a materialului lemnos valabil în data de 16.02.2023, motiv pentru care autoutilitara a fost condusă la sediul Cantonului Silvic Mihoveni din cadrul Ocolului Silvic Pătrăuți, unde specialiștii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos, rezultând un volum total de 3,53 mc lemn de foc foioase. În cauză, s-a dispus sancționarea contraventională a șoferului din loc. Mănăstirea Humorului, jud. Suceava, conform art. 19, alin. (2), lit. a) din Legea 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea fizică a cantitătii de 3,53 mc lemn de foc foioase care a fost predată în custodie reprezentanților Ocolului Silvic Pătrăuți.

La data de 16.02.2023, ora 18.15, pe centura ocolitoare a mun. Suceava a fost identificată in trafic o autoutilitară care transporta material lemnos, respectiv lemn de foc fag. Conducătorul auto din loc. Valea Moldovei a declarat faptul că nu deține documente de proveniență pentru materialul lemnos. S-a procedat la interogarea aplicației informatice pe linie de silvicultură SUMAL CONTROL, ocazie cu care s-a constatat faptul că pentru autoutilitară nu a fost generat niciun aviz de însoțire a materialului lemnos valabil in data de 16.02.2023, motiv pentru care autoutilitara a fost condusă la sediul Cantonului Silvic Mihoveni din cadrul Ocolului Silvic Pătrăuți, unde specialiștii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos rezultând un volum total de 3,59 mc lemn de foc fag. În cauză, s-a dispus sancționarea contravențională a șoferului din loc. Valea Moldovei, jud. Suceava, jud. Suceava, conform art. 19, alin. (2), lit. a) din Legea 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea fizică a cantității de 3,59 mc lemn de foc fag care a fost predată în custodie reprezentanților Ocolului Silvic Pătrăuți.

Poliţiştii atrag atenţia asupra respectării legislaţiei în domeniul silvic, acţiuni şi controale în vederea celor care comit delicte silvice urmând a fi desfăşurate şi în perioada următoare în vederea identificării şi tragerii la răspundere a celor care încalcă normele în vigoare.