Un puternic incendiu s-a produs în această seară la un magazin de comercializare produse pentru gospodărie și ferme din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, informează ISU Suceava. Intervin pompierii militarii ai Detasamentului Suceava cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD B2.

Incendiul a afectat panoul electric și tavanul magazinului. Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost de natură electrică. Din fericire nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat restul construcției.