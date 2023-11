Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a decis în cele din urmă ca Centrul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei să fie deschis zilnic timp de patru ore după inaugurarea de Ziua Bucovinei. „În urma numeroaselor solicitări privitoare la programul de vizitare al Centrului Muzeal, și pentru a preîntâmpina afluxul de turiști și vizitatori care vor fi la Vatra Dornei în această perioadă, vă facem cunoscut faptul că se va asigura vizitarea muzeului în ziua de 28 noiembrie până la miezul nopții, iar începând cu ziua de 29 și până pe 5 decembrie, se va putea vizita timp de 4 ore zilnic, în intervalul orar 12:00 – 16:00”, se arată într-un comunicat de presă al Arhiepiscopiei. În cursul zilei de astăzi, a apărut informația potrivit căreia Cazinoul din Vatra Dornei care va fi inaugurat marți, 28 noiembrie de Ziua Bucovinei și rebotezat Palatul Dornelor va fi închis în minivacanța de 1 decembrie. Departamentul de comunicare al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților transmisese inițial că obiectivul odată inaugurat va fi închis până pe 5 decembrie și se va redeschide pe 6 decembrie, cu un program de vizitare scurt, de miercuri până duminică între orele 12:00 – 16:00

