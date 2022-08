Considerată timp de un secol cea mai frumoasă construcție din Bucovina, Cazinoul Băilor din Vatra Dornei, proprietate a Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, a fost astăzi, 25 august 2022, unul dintre punctele de interes ale vizitei oficiale în județul Suceava a prim-ministrului României, Nicolae Ionel Ciucă.

Delegația a fost întâmpinată de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, alături de membri ai Permanenței Consiliului Eparhial.

Însoțiți de reprezentanți ai autorităților centrale, locale și județene, între care Constantin Daniel Cadariu, Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Rareș Bogdan, europarlamentar, Doina Iacoban, subsecretar de stat, Gheorghe Flutur,Președintele Consiliului Județean Suceava, Ilie Boancheș, Primarul Municipiului Vatra Dornei, precum și Gheorghe Bean, reprezentantul companiei „Iasicon”, cei prezenți au vizitat șantierul clădirii monumentului construit la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Ghidați de către ing. Ciprian Muscă, consilier eparhial în cadrul Sectorului Agro-Silvic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, au fost vizitate încăperile parterului (loc în care aveau loc spectacole, festivități, proiecții de film ș. a.) și ale demisolului.

„Cazinoul Băilor de la Vatra Dornei este una dintre cele mai vechi clădiri din România. În țara noastră avem 3 cazinouri: cel de la Vatra Dornei, cazinoul de la Sinaia și cazinoul de la Constanța. Toate trei au fost construite în aceeași perioadă, în stiluri diferite. Clădirea aceasta a fost construită în anul 1898. Atunci a fost dată în funcțiune, iar proiectarea clădirii a început în jurul anului 1866. Este o clădire construită în perioada Imperiului Austro-Ungar. Împăratul Franz Joseph a fost cel care a semnat ordinul de începere a lucrărilor și de realizare a acestora la Cazinoul de la Vatra Dornei, care, la acea vreme, făcea parte din Bucovina. Provincie a Imperiului Austro-Ungar, se dorea ca și aici să fie o stațiune balneo-climaterică, așa cum erau în celelalte zone ale imperiului. (…) Clădirea în sine a fost afectată de ambele războaie mondiale, dar lucrări ample de reabilitare sau de reconstrucție nu au existat. Aceasta este cea mai amplă lucrare de reabilitare. Au fost doar două intervenții asupra clădirii, o intervenție în 1936 și alta în 1960, dar acestea au fost minimale.” – a explicat gazda întâlnirii.

Directorul tehnic al „Iasicon”, firma de construcții care se ocupă de lucrările de reabilitare și consolidare a monumentului, Gheorghe Bean, le-a vorbit celor prezenți despre problemele întâmpinate în procesul de renovare.

„Au fost provocări extraordinare în faza de proiectare, pentru că noi am încercat să facem cele mai mici intervenții pentru configurarea seismică a acestei clădiri, ca să corespundă normelor actuale. Astfel, am găsit niște soluții pentru consolidarea structurală: am executat niște tiranți forați în zona turnurilor exterioare și cea mai importantă problemă pe care am reușit să o rezolvăm a fost eliminarea apei.”

În cadrul vizitei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic i-a oferit domnului prim-ministru Nicolae Ionel Ciucă medalia și icoana jubiliară, anul acesta împlinindu-se 500 de ani de la sfințirea Bisericii „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” – Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Premierul României i-a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru distincția onorifică și a rostit un cuvânt în cadrul căruia a subliniat importanța conservării patrimoniului cultural-istoric, dar și religios al Bucovinei.

„Este cât se poate de evident că turismul ecumenic are o pregnanță aparte în Bucovina, dar, totodată, cred că prin ceea ce se realizează nu facem altceva decât să contribuim la păstrarea valorilor noastre, culturale și istorice. Și aceste renovări și recondiționări ale obiectivelor de patrimoniu nu sunt altceva decât o lecție de istorie pentru copiii și nepoții noștri și reprezintă, de asemenea, o întărire a tot ceea ce poate să însemne tradiția, cultura, cum spuneam, și credința noastră în Dumnezeu. Ca atare, mă bucur foarte mult că domnul președinte a subliniat relația dintre autoritățile locale și dumneavoastră, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin oamenii, preoții care slujesc și care întrețin toate aceste mănăstiri și biserici care, iată, s-au transformat în adevărate locuri de pelerinaj. Și, în continuare, așa cum am văzut eu proiectele, sunt convins că se va consolida această relație și Bucovina trebuie să reprezinte un model de dezvoltare culturală pentru toți cetățenii țării noastre și, de ce nu, să reprezinte un pivot pentru turiștii străini care cu adevărat au ce să vadă și au ce să învețe despre istoria și tradițiile noastre aici, în zona de nord-est a țării.”

Au mai luat cuvântul domnul Rareș Bogdan, doamna Doina Iacoban și domnul Gheorghe Flutur. Președintele Consiliului Județean Suceava a remarcat faptul că Bucovina se bucură de un număr impresionant de vizitatori, mai ales datorită mănăstirilor, propunând ca în viitor să fie incluse în circuitele turistice mai multe obiective de interes național, între care și Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor”.

„Componenta cea mai importantă, ca formă de turism, este turismul cultural-religios. Vă spuneam că infrastructura de turism s-a dezvoltat cel mai mult în jurul mănăstirilor; acestea atrag ca un magnet turiștii și investitorii. De aceea, formele de turism se învârt foarte mult în jurul acestor obiective monumente UNESCO pe care noi le avem: opt mănăstiri, plus Codrii seculari de la Slătioara. Vreau să vă spun că anul acesta cred că depășim jumătate de milion de turiști în județul Suceava. Ajungem la 20.000 de locuri de cazare. Suntem pe locul 3 în țară, ca ofertă turistică. Ne dorim o stațiune Bucovina, (unde) oamenii să procure bilete pentru turismul integrat. Adică, să te urci într-un tren turistic de la Suceava la Vatra Dornei și să cobori, cu același tichet de vacanță, ori la Humor, ori la Câmpulung, ori la Dorna. Să încercăm să chemăm turiștii cu forme diferite. Că vorbim de turism balnear la Dorna, că vorbim de turismul montan la Câmpulung, că vorbim de Mănăstirile Voroneț și altele de la Humor, forme diferite. (…) Mă bucur că acest cazinou va fi kilometrul zero pentru turismul din zona Dornelor, pentru că e cartea de vizită a Bucovinei.”

În urma lucrărilor de consolidare și restaurare a clădirii monument care va purta denumirea Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor”, va fi readusă în lumină arhitectura deosebită a construcției care a cunoscut perioade înfloritoare, dar și încărcate de zbucium. De asemenea, prin acest proiect se dorește promovarea patrimoniului istoric și cultural al Stațiunii balneoclimaterice Vatra Dornei, prin evidențierea resurselor și tradițiilor locale.

Semnarea contractului de finanțare pentru începerea lucrărilor de restaurare și consolidare ale clădirii monument „Cazinoul Băilor” a avut loc la data de 5 decembrie 2017, urmând ca data de 31 decembrie 2022 să reprezinte finalul perioadei de implementare a proiectului. Datorită importanței și unicității monumentului la nivel regional, clădirea fiind una emblematică pentru județul Suceava, în această perioadă se depun eforturi constante și susținute în vederea redării frumuseții de odinioară.

Pr. Ștefan Mihalcea

Irina Ursachi