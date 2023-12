„Ce fel de lași am în jurul meu”, a spumegat regele Henric al II-lea. „Nu are nimeni de gând să mă scape de preotul ăsta răzvrătit?” Aceste cuvinte grele, rostite la mânie, au stat la originea celei mai celebre crime din Evul Mediu.

Henric Plantagenet devenise rege al Angliei la vârsta de numai 21 de ani. În decurs de un an, numise cancelar un bărbat înalt, zvelt, cu părul negru și tenul pământiu, mai mare cu 15 ani decât el. Era Thomas Becket.

Regele și Becket au devenit, în curând, tovarăși de petreceri, completându-se reciproc la curte și bucurându-se de compania celuilalt, fie la vânătoare, fie în tavernele Londrei. Cu mintea lui ageră și înțelegând imediat care erau scopurile regelui, Becket a jucat un rol extrem de important în concentrarea puterii în mâinile regelui, în dauna baronilor feudali și a Bisericii.

Henric era atât de încântat de cum îl slujea Becket, încât, după șapte ani, l-a numit arhiepiscop de Canterbury, al doilea om ca putere din Anglia, după rege.

Însă, Becket a început să se schimbe. Discursul său public a devenit mai imperios, aroganța lui mai accentuată, ostentația mai nesuferită. Și s-a schimbat și în particular, petrecând ore în șir rugându-se și devenind vegetarian. Cel mai grav însă, a început să sprijine din ce în ce mai mult puterea Bisericii, mai ales când aceasta se opunea pretențiilor Coroanei.

Primele indicii ale conflictului au apărut în luna ianuarie 1163, când Becket l-a excomunicat pe unul dintre marii baroni ai lui Henric. Însă cea mai mare dispută s-a iscat pe tema judecării preoților eretici. Becket nu voia să renunțe, cu nici un chip, la ideea că toți clericii suspectați de crime trebuiau să fie judecați exclusiv de un tribunal canonic condus de un episcop, Henric insistând că trebuie să fie supuși autorității regelui. De asemenea, regele își însușea veniturile rezultate în urma locurilor vacante și a interzis excomunicarea oficialilor de la curte, fără consimțământul regal.

Certurile au fost atât de vehemente, încât, după doar doi ani și ceva, Becket a fugit pe continent, când Henric i-a adus acuzații foarte grave. Șase ani mai târziu, a fost convenit un armistițiu fragil și, în data de 1 decembrie 1170, arhiepiscopul s-a întors în Anglia, însă imediat a reaprins focul, excomunicând trei episcopi numiți de rege. Henric se afla la Bayeux când a aflat veștile.

Henric vorbise într-un moment de furie și nu avea nici o intenție să ordone asasinatul, însă la curte se aflau patru baroni nerăbdători, Reginald Fitzurse, Hugh de Moreville, William de Tracey și Richard le Breton. Fără întârziere, s-au aruncat în șa și au pornit la drum spre Anglia și, în ciuda faptului că Henric a trimis ordine să fie opriți, mesagerul nu i-a prins din urmă.

În după-amiaza zilei de 29 decembrie, baronii au ajuns la palatul arhiepiscopului, în Canterbury. Îmbrăcați cu veșminte albe peste cămășile de zale, s-au dus la Becket și i-au cerut să părăsească pentru totdeauna Anglia. Disprețuitor, el le-a răspuns: „Pentru nici un om de pe pământ, nici pentru rege, nu o să plec!”.

La ora vecerniei, arhiepiscopul s-a dus în catedrală. Cum stătea în transeptul de nord, patru cavaleri au intrat înarmați, însoțiți de un al cincilea, pe nume Brock, la care aceștia înnoptaseră. Becket s-a apropiat de altar când au încercat să-l ia prizonier și s-a opus, strigând: „Sunt gata să mor pentru Hristos și pentru biserica Lui”.

La aceste cuvinte, ultimele pe care le-a rostit, de Tracey l-a lovit cu spada, rănindu-l pe unul dintre cei câțiva clerici care îl sprijineau pe arhiepiscop, pe Becket zgâriindu-l doar pe frunte. Pe urmă, de Tracey și le Breton l-au ciopârțit pe arhiepiscop, culcându-l la pământ, de Brock punându-i piciorul pe gât și despicându-i craniul.

Arogantul arhiepiscop era, în sfârșit, mort. După ce baronii au fugit, preoții de la catedrală au luat cadavrul și au descoperit că, sub veșminte, Becket purta o pânză de sac și avea pe trup urmele penitenței.

Ca de obicei în Evul Mediu, imediat după producerea crimei a izbucnit o violentă furtună și fulgerele au umplut cerul. Pe loc, mormântul lui Becket a devenit un loc de venerație și, în mai puțin de trei ani, acesta a fost canonizat.

La trei ani după moartea lui Becket, regele a vizitat mormântul lui de la Canterbury. Când a ajuns într-un loc de unde se putea vedea biserica în care era înmormântat arhiepiscopul, el a descălecat şi a mers pe jos o distanţă de trei mile îmbrăcat în veşmânt de pelerin şi cu picioarele goale sângerând prin pietrele drumului.

S-a aruncat cu faţa la pământ înaintea mormântului sfântului care fusese canonizat. După ce a zăcut mult timp în acea poziţie, el i-a rugat pe călugări să-l biciuiască, ceea ce ei s-au şi arătat dornici să facă. Astfel, în toată biserica, a fost satisfăcută mândria călugărilor, fiecare dintre ei lăsând câteva brazde pe spinarea mândrului normand. El a petrecut apoi toată ziua şi toată noaptea pe pietrele reci fără a primi ceva care să-l întremeze.

Timp de patru secole, sanctuarul lui Becket a rămas un obiectiv de pelerinaj pentru credincioși, însă în secolul al XVI-lea, Henric al VIII-lea a poruncit să fie luat sfântul, să-i fie arse oasele şi cenuşa lui să fie risipită în vânt. Nu era prea înțelegător cu preoții dispuși să înfrunte un rege.

